Орешкин заявил, что Россия будет терять трудоспособное население

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Демографическая ситуация в России одна из самых тяжёлых в мире, страна будет в ближайшие пять-шесть лет терять примерно по 800 тысяч трудоспособного населения ежегодно, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть лет, ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжёлых в мире — мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры", — сказал Орешкин, выступая на конференции в Корпоративном университете Сбербанка.

По его словам, в России минимум рождаемости в стране был достигнут в 1999 году — этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы.

"Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться", — пояснил министр.