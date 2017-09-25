Орешкин заявил, что Россия будет терять трудоспособное население

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Демографическая ситуация в России одна из самых тяжёлых в мире, страна будет в ближайшие пять-шесть лет терять примерно по 800 тысяч трудоспособного населения ежегодно, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, в России минимум рождаемости в стране был достигнут в 1999 году — этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы.
"Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться", — пояснил министр.