В аэропорту "Домодедово" задерживаются с вылетом шесть рейсов "Вим-авиа"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Шесть рейсов авиакомпании "Вим-авиа", пассажиры которой на выходных столкнулись с задержками рейсов, задерживаются в понедельник с вылетом из московского аэропорта "Домодедово", следует из данных онлайн-табло столичной гавани.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "Вим-Авиа" начались еще летом, перевозчик объяснял это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

Согласно онлайн-табло "Домодедово", в частности, задерживаются рейсы в Анталью NN 9313 (плановое время 00:10, задержан до 10:20), NN 9305 (плановое 05:50, задержан до 13:30) и NN 5721 (плановое 6:00, задержан до 09:55), NN 867 в Льеж (плановое время 05:50, задержан до 13:00), NN 555 в Ереван (плановое 08:30, задержан до 13:00), NN 9303 в Даламан (Турция, плановое 09:00, задержан до 16:30).

Всего в расписании аэропорта "Домодедово" на понедельник значится вылет 19 рейсов авиакомпании "Вим-авиа".