Москва возглавила топ-10 самых криминальных регионов России

ПЕКИН, 25 сен — РИА Новости. Москва возглавила рейтинг регионов России по числу совершенных преступлений. Об этом говорится в статистических данных о состоянии преступности России в первом полугодии 2017 года, которые выложены на сайте Генпрокуратуры.
В столице, по данным ведомства, за январь-июнь было совершено почти 72 тысячи преступлений. На втором месте оказалась Московская область, где, зарегистрировано 41,5 тысячи преступлений.
Третьим стал Краснодарский край (33,5 тыс. преступлений), четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан. В топ-10 самых криминальных регионов также попали Ростовская, Тюменская, Свердловска, Кемеровская области и Татарстан.
Рост преступности был зарегистрирован лишь в восьми регионах.
Уровень преступности в Москве снизился
Ранее начальник столичного главка МВД России Олег Баранов заявил, что количество зарегистрированных в Москве преступлений за первое полугодие 2017 года сократилось более чем на 23%.
По его словам, в суды направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ, из которых 235 входили в состав этнических группировок. За это время полиция изъяла 350 килограммов наркотиков и ликвидировала 25 ОПГ, которые специализировались на их поставке. Всего, по данным главка, полицейские перекрыли 41 канал поставки наркотиков, в том числе 37 межрегиональных и 4 международных.
Вместе с тем глава надзорного ведомства отметил, что общая раскрываемость преступлений незначительно снизилась, при этом хуже всего ситуация оказалась с расследованием краж и случаев мошенничества.
Полицейские стали совершать меньше преступлений
В марте глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уровень преступности среди сотрудников внутренних дел в России по итогам 2016 года оказался самым низким за последние семь лет. "У нас за прошлый год совершено на 11 с лишним процентов преступлений сотрудниками внутренних дел меньше, чем за прошлый аналогичный период ", — отметил он.
Министр заверил, что, несмотря на имиджевые потери, МВД не замалчивает такие факты и дает им принципиальную оценку.