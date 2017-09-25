Приехать в Саранск и умереть от восторга. Как изменился город к ЧМ-2018

Девушка у инсталляции с талисманом Чемпионата мира по футболу-2018 волком Забивака на площади Тысячелетия в Саранске

Девушка у инсталляции с талисманом Чемпионата мира по футболу-2018 волком Забивака на площади Тысячелетия в Саранске

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости Ирина Халецкая. Столица Мордовии в преддверии Чемпионата мира по футболу превратилась из провинциального в по-настоящему современный город. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, возводят стадион "Мордовия арена", обновили центр, отремонтировали дороги, и возвели тысячи квадратных метров жилья.

Как изменился Саранск и что останется жителям после ЧМ —2018 по футболу — в репортаже РИА Новости.

"Саранск постоянно сносили"

Евгению Ширчкову 27 лет. Он – молодой архитектор, преподаёт в местном вузе. Родился и вырос в Саранске. После учебы в университете в отличие от многих однокурсников в Москву не уехал, а решил работать в родном городе.

Евгений предлагает показать город и обойти его пешком. "Саранск очень компактный", – объясняет он. По дороге он рассказывает о том, что исторического в городе центра здесь нет, потому что на протяжении всей истории Саранск постоянно перестраивали.

В середине XVIII века сносили старые деревянные здания и создавали квартальную застройку, потом город горел, его отстраивали заново, а в эпоху коммунизма храмы сменили дома "советского образца".

В постперестроечное время город остановился в развитии: архитектор вспоминает грязь, "обшарпанные" здания, "убитые" дороги и общее депрессивное настроение жителей.

Центр города в "розетках"

Саранск удостоился звания города-организатора ЧМ в 2012 году. Город соответствовал критериям FIFA: сам город небольшой, аэропорт расположен недалеко от центра. К тому же, Саранск находится близко к Москве – это было еще одним плюсом в пользу столицы Мордовии.

Пять лет назад здесь началось капитальное строительство. Больше всего, по словам архитектора, преобразился центр.

Обновили железнодорожный вокзал, отстроили корпус главного вуза республики Мордовского государственного университета. Это самое высокое здание в городе – 17 этажей. "На последнем есть смотровая площадка, откуда хорошо видны ровные кварталы", – делится Евгений.

"На Яндекс. Панорамах фотографии Саранска не обновлялись с 2010 года, – рассказывает студент университета Михаил. – Мы с однокурсниками решили сделать как можно больше скриншотов. Тот Саранск – некогда захолустный – это уже история. Смотришь на фото – старенькая АЗС и усталая дорога. А теперь тут "Мордовия Арена". Пусть сохранится на фотографиях".

В самом центре Саранска построили новое здание почты и провели реконструкцию Дома культуры, отремонтировали фасады практически всех зданий на главных улицах.

© Фото : Сообщество "Старый Саранск" в социальной сети "ВКонтакте" Старый вид главпочтамта в начале 2000-х. В 2012 году у здания изменился фасад, на более технологичный, со стеклянными перекрытиями. © Фото : Сообщество "Старый Саранск" в социальной сети "ВКонтакте" Старый вид главпочтамта в начале 2000-х. В 2012 году у здания изменился фасад, на более технологичный, со стеклянными перекрытиями.

"Сначала реконструкция утомляла – постоянные ремонты, всё перекопано. — Пенсионерка Светлана Демьянова рассказывает, — Многим не нравилось, что из города пытаются "сделать конфету", прячут старые постройки под штукатуркой. Но потом, знаете, город расцвел".

"Существует негласное правило, чтобы в облике зданий обязательно присутствовал мордовский орнамент "розетка", — говорит Женя.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.

Второе требование — приверженность классике. В итоге на главных улицах Саранска появилось много зданий с колоннами, лепниной, шпилями, куполами и узорами. И многие из домов красные – это цвет республики".

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Инсталляция с символикой Чемпионата мира по футболу-2018 на площади Тысячелетия в Саранске. Построена на месте старого стадиона «Светотехника»,который был в аварийном состоянии. Власти республики решили, что строить новый стадион внутри квартала, ограниченного домами, не имеющего инфраструктуры, стоянок, - преступление. © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Инсталляция с символикой Чемпионата мира по футболу-2018 на площади Тысячелетия в Саранске. Построена на месте старого стадиона «Светотехника»,который был в аварийном состоянии. Власти республики решили, что строить новый стадион внутри квартала, ограниченного домами, не имеющего инфраструктуры, стоянок, - преступление.

В центре продолжается строительство отеля Mercure. Это первая в регионе четырехзвёздочная гостиница международного уровня на 115 номеров. Её строят для почетных гостей чемпионата. По данным правительства, сейчас в Саранске есть гостиницы на 2700 мест разных категорий комфорта. При этом ранее сообщалось, что по требованиям FIFA город должен предоставить 7760 гостиничных номеров разных категорий.

Ставка на спорт

За несколько лет в мордовской столице возвели несколько спортивных объектов – дворец водных видов спорта, ледовый дворец, большой футбольный легкоатлетический манеж. Но главное сооружение, вокруг которого сейчас концентрируются все силы – огромная 45-тысячная "Мордовия арена".

Работа завершена больше, чем на 70%. Строители трудятся сразу на нескольких участках – благоустраивается прилегающая территория, идут отделочные работы внутри стадиона.

Недалеко от арены возводят гостиничный комплекс для болельщиков "Тавла", устроен новый бульвар, ведущий от гостиниц напрямую до стадиона.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Строительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом "Мордовия Арена". После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана. © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Строительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом "Мордовия Арена". После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана.

Рабочие расширили русло реки Инсар – главной в городе – до 85 метров, чтобы территорию не затопило. Набережная длиной 1,3 километра по планам станет парком с велодорожками и зонами отдыха.

Дороги

До арены можно будет добраться из аэропорта, минуя город. Аэропорт сейчас тоже отстраивают, меняют взлётную полосу, чтобы она смогла принимать большие Боинги и Аэробусы. Пока взлетная полоса на ремонте, самолёты до Саранска не летают.

Город поделен на несколько частей: центр и три населенных жилых района. С центром их соединял только один мост и, если его ремонтировали, вспоминает Евгений, проехать было невозможно, в городе наступал транспортный коллапс. Теперь же благодаря строительству арены появилась новая дорога, которая соединила наконец-то микрорайоны с центром.

По правилам FIFA, путь от аэропорта до стадиона не должен проходить через перекрестки, никаких остановок и светофоров. Поэтому, чтобы новая трасса не мешала кортежам, спешно построили эстакаду.

В центре Саранска дороги тоже сделали по-новому: к четырём имеющимся полосам добавили ещё две. По ним курсируют десять маршрутов общественного транспорта.

Рядом с "Мордовией ареной" уже почти возведен новый жилой микрорайон "Юбилейный". Раньше, вспоминает Евгений, здесь был пустырь, который затапливало весной, а теперь построено жилье для 40 тысяч человек, школа для одарённых детей, два детсада, две поликлиники, в том числе детская.

Архитектор Евгений считает, что строящаяся инфраструктура к чемпионату слишком большая для этого города.

"Есть стадион, но нет местной футбольной команды (клуб "Мордовия" сейчас играет лишь в ПФЛ – прим. ред.). Было бы хорошо, если бы здесь и дальше проводили мероприятия федерального уровня, чтобы здания не пустовали".