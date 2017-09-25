Приехать в Саранск и умереть от восторга. Как изменился город к ЧМ-2018

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости Ирина Халецкая. Столица Мордовии в преддверии Чемпионата мира по футболу превратилась из провинциального в по-настоящему современный город. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, возводят стадион "Мордовия арена", обновили центр, отремонтировали дороги, и возвели тысячи квадратных метров жилья.
Как изменился Саранск и что останется жителям после ЧМ —2018 по футболу — в репортаже РИА Новости.
"Саранск постоянно сносили"
Евгению Ширчкову 27 лет. Он – молодой архитектор, преподаёт в местном вузе. Родился и вырос в Саранске. После учебы в университете в отличие от многих однокурсников в Москву не уехал, а решил работать в родном городе.
Евгений предлагает показать город и обойти его пешком. "Саранск очень компактный", – объясняет он. По дороге он рассказывает о том, что исторического в городе центра здесь нет, потому что на протяжении всей истории Саранск постоянно перестраивали.
В середине XVIII века сносили старые деревянные здания и создавали квартальную застройку, потом город горел, его отстраивали заново, а в эпоху коммунизма храмы сменили дома "советского образца".
В постперестроечное время город остановился в развитии: архитектор вспоминает грязь, "обшарпанные" здания, "убитые" дороги и общее депрессивное настроение жителей.
Центр города в "розетках"
Саранск удостоился звания города-организатора ЧМ в 2012 году. Город соответствовал критериям FIFA: сам город небольшой, аэропорт расположен недалеко от центра. К тому же, Саранск находится близко к Москве – это было еще одним плюсом в пользу столицы Мордовии.
Пять лет назад здесь началось капитальное строительство. Больше всего, по словам архитектора, преобразился центр.
Обновили железнодорожный вокзал, отстроили корпус главного вуза республики Мордовского государственного университета. Это самое высокое здание в городе – 17 этажей. "На последнем есть смотровая площадка, откуда хорошо видны ровные кварталы", – делится Евгений.
"На Яндекс. Панорамах фотографии Саранска не обновлялись с 2010 года, – рассказывает студент университета Михаил. – Мы с однокурсниками решили сделать как можно больше скриншотов. Тот Саранск – некогда захолустный – это уже история. Смотришь на фото – старенькая АЗС и усталая дорога. А теперь тут "Мордовия Арена". Пусть сохранится на фотографиях".
В самом центре Саранска построили новое здание почты и провели реконструкцию Дома культуры, отремонтировали фасады практически всех зданий на главных улицах.
"Сначала реконструкция утомляла – постоянные ремонты, всё перекопано. — Пенсионерка Светлана Демьянова рассказывает, — Многим не нравилось, что из города пытаются "сделать конфету", прячут старые постройки под штукатуркой. Но потом, знаете, город расцвел".
"Существует негласное правило, чтобы в облике зданий обязательно присутствовал мордовский орнамент "розетка", — говорит Женя.
Второе требование — приверженность классике. В итоге на главных улицах Саранска появилось много зданий с колоннами, лепниной, шпилями, куполами и узорами. И многие из домов красные – это цвет республики".
В центре продолжается строительство отеля Mercure. Это первая в регионе четырехзвёздочная гостиница международного уровня на 115 номеров. Её строят для почетных гостей чемпионата. По данным правительства, сейчас в Саранске есть гостиницы на 2700 мест разных категорий комфорта. При этом ранее сообщалось, что по требованиям FIFA город должен предоставить 7760 гостиничных номеров разных категорий.
Ставка на спорт
За несколько лет в мордовской столице возвели несколько спортивных объектов – дворец водных видов спорта, ледовый дворец, большой футбольный легкоатлетический манеж. Но главное сооружение, вокруг которого сейчас концентрируются все силы – огромная 45-тысячная "Мордовия арена".
Работа завершена больше, чем на 70%. Строители трудятся сразу на нескольких участках – благоустраивается прилегающая территория, идут отделочные работы внутри стадиона.
Недалеко от арены возводят гостиничный комплекс для болельщиков "Тавла", устроен новый бульвар, ведущий от гостиниц напрямую до стадиона.
Рабочие расширили русло реки Инсар – главной в городе – до 85 метров, чтобы территорию не затопило. Набережная длиной 1,3 километра по планам станет парком с велодорожками и зонами отдыха.
Дороги
До арены можно будет добраться из аэропорта, минуя город. Аэропорт сейчас тоже отстраивают, меняют взлётную полосу, чтобы она смогла принимать большие Боинги и Аэробусы. Пока взлетная полоса на ремонте, самолёты до Саранска не летают.
Город поделен на несколько частей: центр и три населенных жилых района. С центром их соединял только один мост и, если его ремонтировали, вспоминает Евгений, проехать было невозможно, в городе наступал транспортный коллапс. Теперь же благодаря строительству арены появилась новая дорога, которая соединила наконец-то микрорайоны с центром.
По правилам FIFA, путь от аэропорта до стадиона не должен проходить через перекрестки, никаких остановок и светофоров. Поэтому, чтобы новая трасса не мешала кортежам, спешно построили эстакаду.
В центре Саранска дороги тоже сделали по-новому: к четырём имеющимся полосам добавили ещё две. По ним курсируют десять маршрутов общественного транспорта.
Рядом с "Мордовией ареной" уже почти возведен новый жилой микрорайон "Юбилейный". Раньше, вспоминает Евгений, здесь был пустырь, который затапливало весной, а теперь построено жилье для 40 тысяч человек, школа для одарённых детей, два детсада, две поликлиники, в том числе детская.
Архитектор Евгений считает, что строящаяся инфраструктура к чемпионату слишком большая для этого города.
"Есть стадион, но нет местной футбольной команды (клуб "Мордовия" сейчас играет лишь в ПФЛ – прим. ред.). Было бы хорошо, если бы здесь и дальше проводили мероприятия федерального уровня, чтобы здания не пустовали".