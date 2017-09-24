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Общество

"Крузенштерн" встретили в Калининграде после последнего в сезоне рейса

16:4624.09.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБарк Крузенштерн на Балтийском мореБарк Крузенштерн на Балтийском море
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 24 сен — РИА Новости. Парусник "Крузенштерн" вернулся в порт приписки Калининград после последнего в этом сезоне навигации учебного рейса, который завершился официальным построением курсантов и экипажа.

Морские волки

Барк Крузенштерн. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Встречающих в этот раз было гораздо меньше, чем практикантов, потому что из 120 курсантов калининградцев оказалась только пятая часть. Остальные прибыли в самый западный российский регион из разных учебных заведений Росрыболовства – Керченского государственного морского технологического университета, Ейского морского рыбопромышленного техникума, Волго-Каспийского морского колледжа, Астраханского государственного технического университета.

Перед строем курсантов на палубе капитан парусника Михаил Еремченко доложил ректору Калининградского государственного университета, который эксплуатирует "Крузенштерн", Владимиру Волкогону о завершении рейса, и о том, что экипаж и практиканты здоровы, судно в порядке.

"Уважаемые родители, я обещал вам, что они вернутся из рейса красивыми и возмужавшими. Это уже настоящие "волки", они прошли десятибалльный шторм, а это дорогого стоит. Товарищи курсанты, благодарю вас за службу. Вы уже настоящие моряки, и с вами я бы пошел в разведку", — сказал капитан, обращаясь к курсантам и их родителям.

Учебная и культурная программа

Парусник Крузенштерн. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Будущий судомеханик, курсант Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА) Виктор Тростянский рассказал РИА Новости, что кроме сильнейшего шторма самым сложным за время первого учебного рейса было впервые залезть на мачту.

"Первые 10 дней у всех были одинаковые занятия – устройство судна, навигация, а потом занятия были по направлениям – у штурманов одно, нам, механикам, лекции читали непосредственно участники машинной команды. И шторм пережили сильный. Такой, что хрустело все в кубрике, в общем, не скучно было", — рассказал Тростянский.

Парусник отправился из Калининграда в третий, заключительный в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. За это время барк побывал в немецком порту Киль, французском Гавре и Гдыне в Польше. По словам курсанта, в каждом порту парусник пользовался неизменным интересом, жители и гости этих городов с удовольствием посещали барк во время "открытого борта".

Зайти в порт Мариехамн на Аландских островах (автономии в составе Финляндии) отказали паруснику военные власти страны, поэтому "Крузенштерн" скорректировал график рейса и зашел в немецкий порт Варнемюнде, откуда и прибыл в Калининград.

Ближайшие планы

Парусник Надежда. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Ректор КГТУ отметил, что, несмотря на то, что судно вернулось в порт приписки, практика для курсантов на этом не закончилась. Еще месяц им предстоит постигать азы морского дела на борту легендарного парусника.

"Примерно месяц "Крузенштерн" будет находиться в порту, курсанты будут на борту заканчивать программу практики, сдавать зачеты. Приблизительно через месяц мы перешвартовываемся в Светлый, на судоремонтный завод. Все работы ожидаются плановые, ничего серьезного. Сейчас еще один наш парусник "Седов" находится на этом же заводе, там уже начался ремонт, он более серьезный, но специалисты знают, как делать и что делать" — сказал РИА Новости Волкогон.

Он добавил также, что есть предварительная договоренность о том, что парусник примет участие в мероприятиях, связанных с приемом в Калининградской области главного трофея чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, в регионе должны состояться четыре игры чемпионата.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков, сначала он использовался как учебное судно и для грузовых перевозок на дальних маршрутах. После Второй мировой войны по репарации парусник перешел в собственность СССР и получил имя русского мореплавателя адмирала Ивана Крузенштерна, а в 1991 году был передан БГА в Калининграде, принадлежащей Росрыболовству.

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