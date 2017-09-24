Во Владивостоке "тигриная" колонна в День тигра собрала 18 тысяч участников

День тигра во Владивостоке. Архивное фото

День тигра во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Около 18 тысяч человек прошли в праздничной колонне в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

"День тигра празднуют сегодня жители Приморского края. Главным мероприятием стало праздничное шествие, в котором в этом году, по данным организаторов праздника, приняли участие 18 тысяч человек. Представители вузов, школ, общественных организаций и предприятий, украшенных тигриной символикой, прошли от Покровского парка до Центральной площади Владивостока", — говорится в сообщении.

Участников и гостей праздника приветствовали власти края, а также помощник президента РФ – начальник контрольного управления администрации президента РФ Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного совета Центра "Амурский тигр". Он призвал приморцев сохранять родную природу.

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В честь праздника благодарностями отметили работников Лазовского и Сихотэ-Алинского государственного заповедника, национальных парков "Бикин" и "Земля леопарда", а также сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

Коллектив КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" получил 10 автомобилей Toyota Hilux и пять квадроциклов РМ-650.

Праздничные мероприятия пройдут во Владивостоке до вечера. В 20.30 (13.30 мск) на центральной площади города пройдет концерт группы "Би-2".