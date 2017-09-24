Самолет с группой японцев вылетел из Южно-Сахалинска на Кунашир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора" с группой японцев на борту, который накануне не смог приземлиться на Кунашире и вынужденно сел на Сахалине, в субботу смог вылететь на Курилы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.

"Самолет вылетел в 14.03 (06.03 мск) из аэропорта Южно-Сахалинск в аэропорт "Менделеево" на Кунашире", — сообщил собеседник агентства.

Накануне из Накасибэцу самолет "Авроры" доставил группу из 70 японцев на Кунашир, где бывшие жители островов разделились, и часть группы отправилась на Итуруп. Из-за непогоды самолет не смог вернуться на Кунашир в тот же день, чтобы забрать остальных, и вернуться в Японию, и был перенаправлен в Южно-Сахалинск.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Таких поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на передвижение морским транспортом и бюрократические процедуры.

Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран достигли договоренности о предоставлении японцам возможности посещать острова без виз самолетом. Первая попытка была предпринята в июне этого года, когда несколько дней собранная во всей Японии группа бывших жителей южных Курил и их родственников ждала погоды перед вылетом из Накасибэцу, но так и не дождалась. Полет был перенесен и состоялся 23 сентября. Однако снова не без осложнений.