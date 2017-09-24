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Общество

Твой брат глухой что ли? Или люди, живущие в тишине

08:0024.09.2017
(обновлено: 08:43 24.09.2017)
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Жест, означающий любимыйЖест, означающий любимый

Москва, 24 сен — РИА Новости, Ануш Долуханян. Когда люди узнают, что у вас есть глухой родственник, они начинают задавать тысячу вопросов, начинающихся со слов "а как?". Ответы, наверное, просты: вообще-то глухой такой же, как все. Он может работать, развлекаться, встречаться с друзьями и бывать там, где проводят время обычные люди.

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Роберт потерял слух, когда родился — в результате халатности врачей. Сейчас ему уже 22 года, и 20 из них с ним рядом находится сестра — корреспондент РИА Новости Ануш Долуханян.

О том, как устроен мир слабослышащих людей — в материале, приуроченном к Международному дню глухих.

Мир, не знающий зла

В детстве я не понимала, как человек может не слышать. Но тогда было проще: дети бегали и играли, им не нужны были слова. Когда мы достигли школьного возраста, все изменилось. Роберт начал говорить жестами, я перестала его понимать. Мне пришлось выучить базовые жесты, но некоторые члены нашей семьи до сих пор не знают даже нескольких движений. Кстати, для каждого из нас Роберт придумал свой жест: например, у одной из сестер кудрявые волосы — и он обозначает ее кудряшками.

© Фото : личный архив Ануш ДолуханянРоберт и его сестра Ануш Долуханян
© Фото : личный архив Ануш Долуханян
Роберт и его сестра Ануш Долуханян

За все эти годы я поняла для себя одну очень важную вещь: глухой человек может быть мне внутренне ближе в разы, чем слышащий. Я считаю, Роберт — самый открытый в нашей семье. Я не помню, чтобы он когда-нибудь на кого-то обижался и злился. Наоборот, он всегда первый чувствует, что у кого-то начались проблемы.

Однажды зимой мы гуляли по дворам, выпало очень много снега. Мы зачем-то пошли туда, где снег не чистили. Нам было по 8 и 10 лет, глубина сугробов — по бедра, а то и больше. И вот я сделала шаг…и застряла, не могла вытащить ногу, чтобы пойти дальше. Я начала кричать, чтобы все остановились. Роберт сразу понял, что произошло, и голыми руками (перчаток почему-то не было) начал меня выкапывать. Остальные наши братья и сестры просто стояли и ждали. Когда удалось выбраться, руки у Роберта уже посинели от холода.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянРоберт
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Роберт

Тогда мне открылось: не важно, слышишь ты или нет. Главное то, что внутри. А внутри у Роберта — богатый мир, не знающий зла.

Бытовые сложности

С утра Роберт просыпается по будильнику: телефон под подушкой настроен на сильную вибрацию, она его и будит. Потом все, как у всех: душ, завтрак и выбор одежды. К последнему он относится трепетно. Он хочет выглядеть идеально, у него есть какое-то врожденное чувство стиля. Возможно поэтому он работает в модельном бизнесе.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянРоберт
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Роберт

На дорогах глухому нужно быть предельно внимательным. Но эта внимательность — навык. Если обычно человек смотрит на дороге 2 раза — вправо и влево- то у слабослышащего хорошо развито боковое зрение, и ему не нужно постоянно поворачивать голову. Он — аккуратный пешеход, он физически ощущает то, что происходит вокруг, любое дребезжание и вибрацию.

Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана. Архив
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Раньше в метро Роберт считал станции. Сейчас стало удобнее: можно просто посмотреть на табло с маршрутом движения. Он вообще легко ориентируется на местности, умеет читать карту. В общественном транспорте люди не особо общительны, поэтому даже когда просят подвинуться, они зачастую показывают это жестами.

О продавцах в магазинах

Когда Роберт бывает в других странах, то там его понимает больше людей. В большинстве общеобразовательных школ в Европе дети изучают базовые жесты. В России жестовый язык знает меньше людей, но это не проблема. На самом деле языков много, по числу стран. Но есть еще и международный жестовый язык, универсальный.

Жест прощания
Жест прощания

Когда не было смартфонов, у Роберта всегда с собой было что-то, на чем можно написать. Приходишь в какой-то ресторан быстрого питания, пишешь — и все. Сейчас стало еще проще, можно набрать текст на смартфоне, или вообще сделать заказ, не общаясь с продавцом. Конечно, бывают очень резкие кассиры, которые ленятся прочитать и не хотят даже понять человека. Но это скорее исключение из правил.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянРоберт
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Роберт

С врачами или другими службами общение происходит также. Есть проницательные врачи, которые знают язык жестов, а есть те, кто умеет следить за реакцией пациентов. Кстати, сейчас в центре Москвы появились даже полицейские, которые знают язык жестов, и могут помочь.

На самом деле, мы все часто общаемся жестами, просто этого не замечаем. Мы показываем дорогу, подмигиваем, спрашиваем руками. Наше тело умеет говорить без нас. Но мы не умеем читать, а они — умеют.

О работе и учебе

Глухим тяжело учиться, поступать в университеты и работать. В школе у них особая программа, которую изучают медленнее. Такое образование все равно соответствует всем стандартам и уровню ЕГЭ, поэтому называть глухих недоразвитыми — это жестоко и ошибочно.

Инвалидная коляска. Архивное фото
© Fotolia / Magdal3na
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После школы вариантов немного. Работу приходится искать очень долго, даже если человек грамотный и понимающий. Многие друзья Роберта работают кассирами, продавцами, сотрудниками складов. Кому-то повезло больше и удалось поступить в высшее учебное заведение. После глухие могут стать поварами, столярами, автомеханиками, озеленителями, зубными техниками и художниками-реставраторами.

Роберт подрабатывает в модельном агентстве: он стройный и привлекательный. Ему нравится позировать для съемок, он слету понимает фотографа, может стоять в позе столько, сколько нужно. Правда, пока крупных предложений не поступало, многие отказываются работать с глухими.

О развлечениях

На самом деле, глухота не значит неполноценная жизнь. Роберт раньше любил ходить с друзьями в клуб, "тусоваться", как он говорит. Он объясняет, что на танцполе чувствует звуковые волны, дребезжание колонок, и музыка для него не важна. Важен ритм, который нужно поймать.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянРоберт
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Роберт

Забавно, что в ночных клубах к Роберту часто подходят слышащие девушки, которые хотят познакомиться. Многие не понимают, что он глухой и принимают его за какого-то иностранца. Приглашают танцевать, вместе продолжить гулять в других местах. Некоторые зовут к себе. Они осознают, что Роберт не слышит только какое-то время спустя, но он уже успевает их очаровать, и общение продолжается вне клуба.

Как и все Роберт ходит в кино. Сейчас почти во всех кинотеатрах есть фильмы с субтитрами. Но любимый жанр — это ужасы. Повзрослев, я поняла: в этих фильмах мало слов, все написано на лицах героев. Ужастики понятны даже без звука.

Конечно, сейчас есть сурдоперевод концертов, в театрах появились специальные спектакли, но глухие больше любят ходить на балет, по крайне мере друзья брата.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянРоберт общается со своими друзьями через мессенджеры
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Роберт общается со своими друзьями через мессенджеры

Между собой они тесно общаются. У них есть группы, они любят собираться в центре города и гулять. Просто ходить, разговаривать, знакомиться. Раньше они пользовались только Skype и oovoo, но сейчас в основном все общение происходит в WhatsApp и с помощью видеосообщений в мессенджерах.

Об отношении к глухоте

Раньше Роберт на одном ухе носил слуховой аппарат, но сейчас не надевает его вовсе. Говорит, что слышит что-то, но речь людей слишком быстра и он все равно не понимает, а с непривычки шум давит и голова начинает болеть. Только представьте, что вам когда-то выключили все звуки, а потом вы резко начинаете слышать все: каждый шорох, стук каблука, скрип половиц — это невыносимо.

© РИА Новости / Ануш ДолуханянЖест, означающий "душа"
© РИА Новости / Ануш Долуханян
Жест, означающий "душа"

В детстве ему можно было сделать сложную операцию. Но результат, как положительный, так и отрицательный, никто не мог предсказать. Роберт говорит, что спустя столько лет он даже не знает, нужен ли ему слух. Ведь он живет полноценной жизнью.

Родные верят, что у него впереди счастливое будущее. Когда-то Роберт сказал мне: "Я не слышу, но чувствую больше". Это действительно так.

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