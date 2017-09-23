"Почта России" готова обеспечить светоотражающей одеждой всех россиян

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Почта России" в связи с инициативой МВД готова обеспечить светоотражающими элементами жителей даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов страны, сообщила пресс-служба предприятия, прокомментировав проект МВД обязать всех водителей носить светоотражающие жилеты.

В "Почте России" отметили, что предприятие реализует программу по обеспечению россиян светоотражающими элементами, их можно приобрести в почтовых отделениях по всей стране. Благодаря широкой географии почтовых отделений, которые находятся в шаговой доступности для 95% населения России, продукцию могут приобрести жители всех регионов.

"Почта присутствует даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России. Из 42 000 почтовых отделений 30 000 находятся в сельской местности", — заявили в пресс-службе предприятия.

В субботу в МВД сообщили, что подготовили проект постановления правительства, который предлагает дополнить правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.