"Почта России" готова обеспечить светоотражающей одеждой всех россиян

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. "Почта России" в связи с инициативой МВД готова обеспечить светоотражающими элементами жителей даже самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов страны, сообщила пресс-служба предприятия, прокомментировав проект МВД обязать всех водителей носить светоотражающие жилеты.
"Почта присутствует даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России. Из 42 000 почтовых отделений 30 000 находятся в сельской местности", — заявили в пресс-службе предприятия.
В субботу в МВД сообщили, что подготовили проект постановления правительства, который предлагает дополнить правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.