Объединение пассажиров пожаловалось на "ВИМ-Авиа" в Генпрокуратуру

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в Генпрокуратуру РФ на задержки рейсов авиакомпанией "ВИМ-Авиа", заявил заместитель председателя объединения Илья Зотов.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" начались еще летом, перевозчик объяснял это "поздним прибытием" самолетов с техобслуживания. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Так, "ВИМ-Авиа" за последние двое суток задержала вылет более 10 рейсов из московского аэропорта. Проверку начали прокуратура и следственное управление СК на транспорте.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру с целью провести проверку компании "ВИМ-Авиа" из-за многочисленных задержек рейсов по обращениям наших пассажиров", — сказал Зотов.

По его словам, компании нужно "пересмотреть свою загрузку" и отказаться от тех рейсов, которые компания не может выполнить "из-за финансовых проблем".

"События, которые вчера и сегодня происходили в аэропорту Домодедово, еще раз доказывают тот факт, что компания неспособна на данный момент выполнять то количество рейсов, которые они взяли на себя", — отметил представитель Общероссийского объединения пассажиров.