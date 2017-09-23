МЭР прогнозирует рост реальных зарплат до 4% в 2018 году

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 23 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат до 4% в 2018 году, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

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3.9% Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы

49.7% Нет, она осталась прежней

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Орешкин отметил улучшение ситуации, особенно "в части заработной платы". "Статистика говорит о росте реальных зарплат на 3,4%", — сказал Орешкин.

По его словам, номинальные зарплаты растут на 6-7% от года к году. При этом сейчас рост зарплат носит "более здоровый характер", подчеркнул министр, так как он основан на росте производительности труда, а не нефтяных ценах.

"По 2018 году мы ожидаем, что рост реальных зарплат ускорится до 4%, этому будет, конечно, помогать более высокая зарплата в бюджетном секторе", — сказал Орешкин.