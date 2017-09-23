МЭР прогнозирует рост реальных зарплат до 4% в 2018 году

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат до 4% в 2018 году, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
9.1%Да, наша компания регулярно повышает оплату труда сотрудников
3.9%Сама зарплата не увеличилась, но часто получаю премии и бонусы
49.7%Нет, она осталась прежней
37.3%Наоборот, снизилась
По его словам, номинальные зарплаты растут на 6-7% от года к году. При этом сейчас рост зарплат носит "более здоровый характер", подчеркнул министр, так как он основан на росте производительности труда, а не нефтяных ценах.
"По 2018 году мы ожидаем, что рост реальных зарплат ускорится до 4%, этому будет, конечно, помогать более высокая зарплата в бюджетном секторе", — сказал Орешкин.