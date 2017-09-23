Путин и Орешкин обсудили привязку страховых взносов ИП к пенсионному баллу

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и глава Минэкономразвития Максим Орешкин обсудили на встрече вопросы, волнующие малый бизнес, включая перенос срока внедрения контрольно-кассовой техники и проблему отвязки страховых взносов индивидуальных предпринимателей от уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) и привязки к пенсионному баллу.

Орешкин по просьбе Путина отдельно остановился на вопросах, волнующих малый и средний бизнес.

"Здесь, действительно, по контрольно-кассовой технике, как вы и обсуждали, есть предложение перенести обязательное внедрение (ее) для тех малых предприятий, которые занимаются производственным бизнесом, которые не имеют собственных сотрудников и самозанятых, с 1 июля 2018 года на один год", — сказал Орешкин. По его словам, нужно провести работу для принятия сбалансированного решения в этой сфере.

"По страховым взносам договорились о том, что будем "отвязывать" страховые взносы по индивидуальным предпринимателям от МРОТа, и привязка будет идти к одному пенсионному баллу. И это будет более логично, потому что это будет тот платеж, который будет позволять людям, работающим в сфере индивидуального предпринимательства, формировать себе права на страховую пенсию, быть защищенными после окончания деятельности", — заявил министр.