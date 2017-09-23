Семьям погибших в ДТП под Калининградом выделят по 250 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Калининградские власти выделят семьям семерых погибших в крупной автоаварии в Гвардейском районе по 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Александра Торбу.
"Эта страшная трагедия унесла жизни людей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших – по 250 тысяч рублей. Руководством области рекомендовано всем главам муниципальных образований отменить или перенести все увеселительные мероприятия", — приводятся в сообщении слова Торбы.
Торба также сообщил, что правительство области поддерживает инициативу благотворительного фонда "Верю в чудо", ГТРК "Калининград" и медиахолдинга "Западная пресса" в проведении благотворительного марафона по сбору средств для помощи погибшим и пострадавшим.
По информации министерства здравоохранения области, девять пострадавших находятся в больницах области, двое из них в реанимации. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.