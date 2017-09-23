Семьям погибших в ДТП под Калининградом выделят по 250 тысяч рублей

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Калининградские власти выделят семьям семерых погибших в крупной автоаварии в Гвардейском районе по 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на врио заместителя председателя правительства Александра Торбу.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Погибли семь человек, девять находятся в больницах. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летнего жителя Калининградской области, он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Эта страшная трагедия унесла жизни людей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших – по 250 тысяч рублей. Руководством области рекомендовано всем главам муниципальных образований отменить или перенести все увеселительные мероприятия", — приводятся в сообщении слова Торбы.

Он добавил, что врио губернатора Антон Алиханов, находящийся в командировке, поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим.

Торба также сообщил, что правительство области поддерживает инициативу благотворительного фонда "Верю в чудо", ГТРК "Калининград" и медиахолдинга "Западная пресса" в проведении благотворительного марафона по сбору средств для помощи погибшим и пострадавшим.

По информации министерства здравоохранения области, девять пострадавших находятся в больницах области, двое из них в реанимации. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.