В Жуковском стартовал всероссийский парад коммунальной техники

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 сентября — РИА Новости. Всероссийский парад коммунальной техники стартовал в подмосковном Жуковском.

"Сегодня в десятках городах России стартует парад коммунальной техники. Жизнь наших городов, комфортная жизнь наших людей невозможна без труда работников ЖКХ. Сегодня, работая 365 дней в году и 24 часа в сутки, те люди, которые сегодня стоят перед нами, ежедневным героическим трудом обеспечивают людей всем самым необходимым: теплом, водой, светом. По праву мы гордимся работниками ЖКХ", — сказал в ходе церемонии открытия парада замминистра строительства РФ Андрей Чибис.

Он напомнил, что в России был запущен масштабный проект по формированию комфортной городской среды и благоустройству всех населенных пунктов страны. "Наша задача — сделать так, чтобы у нас города были без грязи, чтобы у нас были уютные комфортные города, радующие наших людей", — отметил Чибис.

Он поблагодарил коллег из Московской области за то, что традиция парада коммунальной техники прижилась, в частности, благодаря активной позиции губернатора Подмосковья.

"Область является лидером по реализации всех программ, которые стоят перед нашей страной. Первый парад коммунальной техники прошел в прошлом году в Москве, и сегодня всероссийский парад запускает Московская область. Ну а город Жуковский — один из лидеров в Московской области по благоустройству территорий", — подчеркнул замминистра.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин добавил, что за последнее время начали формироваться элементы для комфортной городской среды. "Задачу, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев, — выполнить федеральную программу комфортной городской среды. От каждого, кто здесь присутствует, зависит, насколько хорошо и комфортно будет жителям Жуковского и каждого города Московской области", — сказал Хромушин.