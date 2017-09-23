Иностранный консультант поможет расследовать аварию на руднике "Мир"

МИРНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Наблюдательный совет АК "Алроса" решил привлечь независимого консультанта к расследованию причин аварии на руднике "Мир" в Якутии, говорится в сообщении компании.
"Руководство "Алросы" также представило информацию о мероприятиях по усилению промышленной безопасности, которые будет реализовывать компания. В частности, члены наблюдательного совета рассмотрели предложения по выбору иностранного аудитора для проведения независимой экспертизы аварии на руднике "Мир" и эффективности выбранных при его строительстве проектных решений. По итогам рассмотрения принято решение привлечь компанию SRK Consulting. Работа аудитора продлится до конца текущего года", — говорится в сообщении.
Кроме того, наблюдательный совет принял решение об оптимизации структуры правления компании, "чтобы обеспечить представительство в правлении руководителей, курирующих все основные направления деятельности компании, и исключить дублирование функций представителей". При этом количественный лимит состава правления, составлявший до сих пор 13 мест при трех вакантных местах, снижен до 9.
На алмазном руднике "Алросы" в городе Мирный в Якутии 4 августа произошел прорыв воды из карьера. В шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.