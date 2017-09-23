Иностранный консультант поможет расследовать аварию на руднике "Мир"

МИРНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Наблюдательный совет АК "Алроса" решил привлечь независимого консультанта к расследованию причин аварии на руднике "Мир" в Якутии, говорится в сообщении компании.

В настоящее время, говорится в сообщении, комиссия Ростехнадзора продолжает расследование причин аварии, его итоги будут подведены в течение нескольких недель.

"Руководство "Алросы" также представило информацию о мероприятиях по усилению промышленной безопасности, которые будет реализовывать компания. В частности, члены наблюдательного совета рассмотрели предложения по выбору иностранного аудитора для проведения независимой экспертизы аварии на руднике "Мир" и эффективности выбранных при его строительстве проектных решений. По итогам рассмотрения принято решение привлечь компанию SRK Consulting. Работа аудитора продлится до конца текущего года", — говорится в сообщении.

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Кроме того, наблюдательный совет принял решение об оптимизации структуры правления компании, "чтобы обеспечить представительство в правлении руководителей, курирующих все основные направления деятельности компании, и исключить дублирование функций представителей". При этом количественный лимит состава правления, составлявший до сих пор 13 мест при трех вакантных местах, снижен до 9.

Также из состава правления выведены покинувшие компанию Иван Демьянов и Игорь Куличик, а также продолжающие работу глава Удачнинского ГОК Александр Махрачев, глава Айхальского ГОКа Равиль Санатулов и глава института "Якутнипроалмаз" Александр Чаадаев, поскольку они функционально подотчетны присутствующему в правлении первому вице-президенту – операционному директору компании Игорю Соболеву. В состав правления включены вице-президент по взаимодействию с органами власти и международной деятельности Сергей Барсуков, вице-президент по экономике и финансам Александр Филипповский и директор филиала "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.

​На алмазном руднике "Алросы" в городе Мирный в Якутии 4 августа произошел прорыв воды из карьера. В шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность были подняты 143 горняка. Восемь человек остались под землей. Поисково-спасательные работы на руднике остановили 26 августа из-за опасности затопления подземных выработок. Попытка спустить воду из карьера с помощью направленных взрывов не удалась.