В оперном театре Тбилиси прощаются с Зурабом Соткилавой

На церемонии прощания с оперным певцом Зурабом Соткилавой в Москве

На церемонии прощания с оперным певцом Зурабом Соткилавой в Москве

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Гражданская панихида по прославленному оперному певцу Зурабу Соткилаве проходит в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался 18 сентября в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Тело Соткилавы было доставлено на родину 21 сентября. В Тбилисском международном аэропорту его встречал почетный караул в национальных костюмах.

Панихида проходила 21 и 22 сентября в доме Соткилавы в центре Тбилиси, сейчас, на гражданской панихиде, проститься с певцом может каждый желающий. Ожидается, что в субботу в 14.00 (13.00 мск) начнется церемония похорон. Соткилава будет похоронен на Сабурталинском кладбище.

Гражданскую панихиду уже посетил мэр Тбилиси Давид Нармания, ряд представителей общества.

Подробнее о биографии Зураба Соткилавы читайте в справке РИА Новости >>

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