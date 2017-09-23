В оперном театре Тбилиси прощаются с Зурабом Соткилавой

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Гражданская панихида по прославленному оперному певцу Зурабу Соткилаве проходит в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили.
Панихида проходила 21 и 22 сентября в доме Соткилавы в центре Тбилиси, сейчас, на гражданской панихиде, проститься с певцом может каждый желающий. Ожидается, что в субботу в 14.00 (13.00 мск) начнется церемония похорон. Соткилава будет похоронен на Сабурталинском кладбище.
Гражданскую панихиду уже посетил мэр Тбилиси Давид Нармания, ряд представителей общества.
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