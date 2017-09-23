Путин отметил роль фестиваля "День тигра" в вопросах охраны природы

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра" и отметил роль мероприятия в вопросах сбережения природы и вопросов экологии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мероприятия, посвященные проблемам сохранения популяции амурского тигра, проходят во Владивостоке уже в 18-й раз. Как и в прошлые годы, они создают в городе яркую, праздничную атмосферу, вызывают неподдельный интерес людей разных возрастов и профессий. Но главное, фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию: привлекает широкое общественное внимание к вопросам экологии, сбережения биологического многообразия, живого мира планеты", — говорится в телеграмме.

Также, по мнению президента, важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр взят под охрану государства, и благодаря усилиям зоологов, егерей, волонтеров, многих неравнодушных защитников дикой природы сегодня его численность возрастает. Кроме этого, по словам Путина, в обществе формируется бережное отношение к этому краснокнижному хищнику, "который, несмотря на свою силу и мощь, остро нуждается в нашей заботе".

"Искренне признателен всем, кто причастен к этому серьезному и по-настоящему благородному делу. Желаю вам успехов", — заключил глава государства.