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Путин отметил роль фестиваля "День тигра" в вопросах охраны природы

09:2023.09.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям международного фестиваля "День тигра" и отметил роль мероприятия в вопросах сбережения природы и вопросов экологии, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на пленарном заседании III Восточного экономического форума. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Южной Кореи объяснил, почему в Путине "живет дух амурского тигра"

"Мероприятия, посвященные проблемам сохранения популяции амурского тигра, проходят во Владивостоке уже в 18-й раз. Как и в прошлые годы, они создают в городе яркую, праздничную атмосферу, вызывают неподдельный интерес людей разных возрастов и профессий. Но главное, фестиваль выполняет высокую просветительскую миссию: привлекает широкое общественное внимание к вопросам экологии, сбережения биологического многообразия, живого мира планеты", — говорится в телеграмме.

Также, по мнению президента, важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр взят под охрану государства, и благодаря усилиям зоологов, егерей, волонтеров, многих неравнодушных защитников дикой природы сегодня его численность возрастает. Кроме этого, по словам Путина, в обществе формируется бережное отношение к этому краснокнижному хищнику, "который, несмотря на свою силу и мощь, остро нуждается в нашей заботе".

"Искренне признателен всем, кто причастен к этому серьезному и по-настоящему благородному делу. Желаю вам успехов", — заключил глава государства.

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОкрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
© РИА Новости / Виталий АньковМеста обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
© РИА Новости / Виталий АньковДлина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
© РИА Новости / Виталий АньковОбласть обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
© РИА Новости / Александр КряжевСвоё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
© РИА Новости / Александр КряжевСостояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
© РИА Новости / Александр КряжевАмурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.Амурский тигр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
© РИА Новости / Виталий АньковУссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
© РИА Новости / Виталий АньковЕсли тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
© РИА Новости / Виталий АньковТигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
© РИА Новости / Виталий АньковСкоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
© РИА Новости / Виталий АньковКаждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.
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