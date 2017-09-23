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Общество

Снявших табличку с памятника Калашникову рабочих задержала полиция

03:4923.09.2017
(обновлено: 03:53 23.09.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в МосквеФрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Московская полиция задержала рабочих, занимавшихся демонтажом фрагмента барельефа на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, на котором по ошибке разместили чертеж немецкого автомата StG 44.

После дачи объяснений рабочих отпустили. Источник в правоохранительных органах объяснил, что хотя рабочие действовали по согласованию с префектурой района, при себе они не имели никаких документов.

Телеканал "360" опубликовал видео демонтажа фрагмента барельефа. На кадрах видно, как рабочие в присутствии журналистов вручную отрывают от памятника часть барельефа.

Скульптуру "откорректируют"

Фрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РВИО: ошибка скульптора развеяла миф о копировании АК-47 у Шмайссера
Ранее автор скульптурной композиции в честь Калашникова Салават Щербаков заявил, что работы по корректировке ошибочного чертежа уже ведутся. "Там богатая композиция, мы немножко ее корректируем", — сказал он.

Скульптор также заявил, что будет рад, если тот, кто нашел ошибку в чертеже на монументе, предоставит правильный вариант. "Мы были бы рады, чтобы тот, кто нашел ошибку, предоставил бы нам чертеж Калашникова. Он бы, кстати, и больше нес ответственность, что правильно дал. Мы будем наносить новую гравировку, это поверхностная небольшая процедура", — отметил Щербаков.

В свою очередь, концерн "Калашников" выразил готовность проконсультировать авторов памятника создателю автомата АК-47. "Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", — написала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова на своей странице в Facebook.

"Шмайссер" вместо "Калашникова"

На то, что на новом памятнике Калашникову изображена немецкая автоматическая винтовка StG 44, первым обратил внимание на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок.

В Российском военно-историческом обществе пообещали демонтировать плиту со схемой StG.

Фрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В "Калашникове" готовы помочь скульптору в ситуации с чертежом на памятнике
"Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности — у Шмайссера", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Кононов выразил уверенность, что благодаря допущенной ошибке стало ясно, что автомат Калашникова и винтовка StG — "совершенно разное оружие".

Дискуссии в обществе

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову высотой 7,5 метров установили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в центре Москвы. По словам главы Минкультуры Владимира Мединского, это было сделано по инициативе РВИО и лично одного из членов попечительского совета общества, главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Скульптурная композиция вызвала дискуссии в обществе. В частности, памятник раскритиковал лидер "Машины времени" Андрей Макаревич, который считает, что АК-47 никогда по-настоящему не использовался для защиты страны.

Музыкант также назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что ее установку не одобрили бы даже в советское время.

Фрагмент памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Скульптор Щербаков готов внести изменения в памятник Калашникову
Автор памятника Салават Щербаков в ответ призвал Макаревича быть скромнее и отметил, что даже профессионалы не преподносят свое мнение "как истину в последней инстанции".

"Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия и не надо в нее лезть", — сказал скульптор.

Памятник также раскритиковал певец Сергей Лазарев. "Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?" — заявил артист.
При этом он подчеркнул, что изобретение конструктора вызывает гордость, однако для "такого некрасивого" памятника выбрано очень неудачное место.

"Задача — устрашить? Ну, тогда выполнена на 5! Смотреть страшно!" — написал Лазарев в своем Instagram.

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