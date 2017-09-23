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Общество

Двадцать лет спустя: как "Яндекс" стал не только поисковиком

09:0023.09.2017
(обновлено: 09:01 23.09.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМатрешки с символикой поисковых систем. Архивное фотоМатрешки с символикой поисковых систем. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Россия — единственная страна, где местная поисковая система на сегодняшний день сумела отстоять рынок перед "Google" в полноценной рыночной конкуренции. "Яндексом" сегодня пользуются 56,2% россиян.

Несмотря на то, что компания остается ведущей в своем первоначальном сегменте, она продолжает открывать для себя новые отрасли. Помогает то, что, несмотря на свои объемы, ей удалось сохранить черты, свойственные стартапам — гибкость и высокую скорость реализации решений.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве

Поиск смыслов

В августе 2017 года "Яндекс" запустил новый алгоритм поиска — "Королев". Главной его особенностью стало то, что он, в отличие от существовавших ранее версий, ищет не только буквальные совпадения и упоминания вбитых в строку поиска слов, но подбирает значение по смыслу. То есть, если, например, задать в поиске запрос "фильм, где корабли бороздят просторы вселенной", то пользователю будет предложена страница с фильмом "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путину рассказали, когда искусственный интеллект "съест" человеческий

"Мы видим, что результаты, которые демонстрирует наш алгоритм, лучше, чем у "Google", — говорит директор по технологиям Михаил Парахин. — По сравнению с предыдущим алгоритмом охват поиска в текстах документов увеличился на два порядка".

Важную роль в создании "Королева" сыграла площадка Яндекс.Толока. Это сервис, в котором размещены задания по анализу и оценке контента. Раньше число асессоров — людей, который оценивали, в какой мере предлагаемые поиском результаты соответствуют запросу — составляло около полутора тысяч. Толока представляет собой платформу, где любой желающий может участвовать в этой работе за вознаграждение. Ее создание позволило увеличить число асессоров до миллиона человек. Это значительно ускорило машинное обучение, которое использовалось при написании алгоритма для нового поиска.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве

"Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем…"

В октябре "Яндекс" планирует запустить в работу индивидуального помощника "Алиса". Подобные технологии в мире уже есть: Siri у Apple и аналогичный сервис Google. Но и здесь "Яндекс" обходит западных конкурентов — "Алиса" умеет учиться сама.

Генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож и Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса"

"Алиса", как и "Королев", улавливает информацию не только по ключевым словам, но понимает весь смысл фразы — здесь была использована похожая технология. Сами разработчики утверждают, что помимо дежурных вопросов о погоде и пробках, с помощником можно будет поговорить.

По словам Парахина, "Алиса" стремиться распознать, нужна ли пользователю какая-то конкретная информация — например, высота Эвереста, погода в городе, результат футбольного матча — или же он просто хочет побеседовать.
"Ей можно задать любой вопрос, но пока "Алиса" иногда отвечает невпопад", — признается Парахин. Еще одной проблемой является то, что в русской языке вопрос и утверждение отличаются только интонацией. Именно поэтому, когда во время своего визита в "Яндекс" Владимир Путин спросил у "Алисы": "Тебя тут не обижают?", — она восприняла это как утверждение и ответила "О'кей, учту". Тем не менее, создатели уверены, что это временный недостаток, который можно исправить благодаря технологиям машинного обучения.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип компании "Яндекс"

Новый вид общественного транспорта

Шесть лет назад компания открыла для себя новую нишу — был создан сервис "Яндекс.Такси". Сегодня он работает в 149 городах, и в среднем за день им пользуется более миллиона человек. Но компания не планирует на этом останавливаться. Как отмечает глава "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, в России осталось около двух десятков городов с населением больше 100 тысяч человек, где сервис пока не работает. "Мы собираемся покрыть эти города в ближайшее время. Наша стратегическая цель — "быть в каждой деревне", — рассказывает Худавердян. — Например, в подмосковных городах с населением в 50-60 тысяч человек очень многие пользуются такси и ждут наш сервис". При этом в компании отмечают, что чем меньше город, тем больший процент жителей использует "Яндекс.Такси".

Владимир Путин во время осмотра выставки Городской транспорт – перспективы будущего. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин предложил использовать современные технологии на транспорте

"Мы фактически создаем новый вид общественного транспорта — персональный, — говорит Худавердян. — Он нужен везде, не важно — Москва это, Петербург или Екатеринбург. Мы удовлетворяем потребность человека иметь возможность воспользоваться автомобилем, но так, чтобы это было недорого". Для экономии средств клиентов "Яндекс" вводит возможность совместной поездки (например, в аэропорт), благодаря чему каждый из пассажиров сможет доехать до места назначения значительно дешевле, чем раньше.

Но компания не только старается расширить географию и сделать сервис удобным для людей. "Нам кажется, что лет через пять-семь, мы будем жить в мире, где ездят беспилотные автомобили и это никого не будет удивлять", — отмечает Худавердян. В "Яндекс.Такси" рассчитывают, что примерно через год у пользователей появится возможность прокатиться на беспилотном автомобиле — но пока не в каждом городе и не на каждой улице. На начальном этапе проекта за рулем будет оставаться водитель, который в любой момент сможет взять управление на себя — пока для применения полностью беспилотных автомобилей в России нет соответствующего законодательства.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве

Те, кто будут после нас

Более десяти лет "Яндекс" развивает программы, обучающие молодежь программированию. Год назад была запущена программа "Яндекс.Лицей", где могут заниматься уже восьмиклассники. Если ее реализация начиналась с пяти городов — четыре в России и один в Армении, то уже сейчас в программу включено 23 города. Через несколько лет, по словам руководителя "Яндекс.Лицея" Марины Сусловой, планируется охватить около 100 городов.

Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Яндексу" стоит открыть офис разработки на Дальнем Востоке, считает Путин

Три года назад был основан Факультет компьютерных наук ВШЭ, созданный при поддержке "Яндекса". В первый набор число олимпиадников, желающих поступить сюда было больше, чем запланированное число бюджетных мест, из-за чего вузу пришлось расширить квоту. Помимо этого, в нескольких университетах России существуют магистерские программы, созданные совместно с "Яндексом".

Самым старым проектом "Яндекса" является Школа анализа данных — с нее все начиналось десять лет назад. Это последняя ступень в системе образования, которую предлагает компания. Здесь обучают уже студентов старших курсов, большинство из которых станет работниками компании. За время своего существования в Школе подготовили и выпустили более 600 разработчиков, аналитиков и ученых.

Путин в "Яндексе"
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ четверг глава российского государства побывал в центральном офисе компании "Яндекс", которая на этой неделе отмечает свое 20-летие.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа в центре) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В четверг глава российского государства побывал в центральном офисе компании "Яндекс", которая на этой неделе отмечает свое 20-летие.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутину показали разработанный "Яндексом" беспилотный автомобиль. Глава государства понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору здания компании.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путину показали разработанный "Яндексом" беспилотный автомобиль. Глава государства понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору здания компании.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства ознакомился со всеми основными проектами IT-компании, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. На фото: президент России Владимир Путин и руководитель проекта "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.Президент РФ Владимир Путин и руководитель проекта Яндекс.Такси Тигран Худавердян (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава государства ознакомился со всеми основными проектами IT-компании, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. На фото: президент России Владимир Путин и руководитель проекта "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкОфисы "Яндекса" есть во многих городах России. Президент отметил, что сейчас активно развивается Дальний Восток и посоветовал компании подумать над открытием представительства в ДФО.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Офисы "Яндекса" есть во многих городах России. Президент отметил, что сейчас активно развивается Дальний Восток и посоветовал компании подумать над открытием представительства в ДФО.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ "Яндексе" работают порядка семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В "Яндексе" работают порядка семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса". Вопросы ей можно задавать вслух или печатать в чате. Этот голосовой поисковик официально запустят 10 октября.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (слева) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса". Вопросы ей можно задавать вслух или печатать в чате. Этот голосовой поисковик официально запустят 10 октября.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле завершения осмотра президент России поблагодарил руководство "Яндекса" за экскурсию и отправился в Кремль на встречу с представителями бизнеса.Автомобиль президента РФ Владимира Путина на территории московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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После завершения осмотра президент России поблагодарил руководство "Яндекса" за экскурсию и отправился в Кремль на встречу с представителями бизнеса.
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