Двадцать лет спустя: как "Яндекс" стал не только поисковиком

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Россия — единственная страна, где местная поисковая система на сегодняшний день сумела отстоять рынок перед "Google" в полноценной рыночной конкуренции. "Яндексом" сегодня пользуются 56,2% россиян.

Несмотря на то, что компания остается ведущей в своем первоначальном сегменте, она продолжает открывать для себя новые отрасли. Помогает то, что, несмотря на свои объемы, ей удалось сохранить черты, свойственные стартапам — гибкость и высокую скорость реализации решений.

Поиск смыслов

В августе 2017 года "Яндекс" запустил новый алгоритм поиска — "Королев". Главной его особенностью стало то, что он, в отличие от существовавших ранее версий, ищет не только буквальные совпадения и упоминания вбитых в строку поиска слов, но подбирает значение по смыслу. То есть, если, например, задать в поиске запрос "фильм, где корабли бороздят просторы вселенной", то пользователю будет предложена страница с фильмом "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

"Мы видим, что результаты, которые демонстрирует наш алгоритм, лучше, чем у "Google", — говорит директор по технологиям Михаил Парахин. — По сравнению с предыдущим алгоритмом охват поиска в текстах документов увеличился на два порядка".

Важную роль в создании "Королева" сыграла площадка Яндекс.Толока. Это сервис, в котором размещены задания по анализу и оценке контента. Раньше число асессоров — людей, который оценивали, в какой мере предлагаемые поиском результаты соответствуют запросу — составляло около полутора тысяч. Толока представляет собой платформу, где любой желающий может участвовать в этой работе за вознаграждение. Ее создание позволило увеличить число асессоров до миллиона человек. Это значительно ускорило машинное обучение, которое использовалось при написании алгоритма для нового поиска.

"Ах, Алиса, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем…"

В октябре "Яндекс" планирует запустить в работу индивидуального помощника "Алиса". Подобные технологии в мире уже есть: Siri у Apple и аналогичный сервис Google. Но и здесь "Яндекс" обходит западных конкурентов — "Алиса" умеет учиться сама.

"Алиса", как и "Королев", улавливает информацию не только по ключевым словам, но понимает весь смысл фразы — здесь была использована похожая технология. Сами разработчики утверждают, что помимо дежурных вопросов о погоде и пробках, с помощником можно будет поговорить.

По словам Парахина, "Алиса" стремиться распознать, нужна ли пользователю какая-то конкретная информация — например, высота Эвереста, погода в городе, результат футбольного матча — или же он просто хочет побеседовать.

"Ей можно задать любой вопрос, но пока "Алиса" иногда отвечает невпопад", — признается Парахин. Еще одной проблемой является то, что в русской языке вопрос и утверждение отличаются только интонацией. Именно поэтому, когда во время своего визита в "Яндекс" Владимир Путин спросил у "Алисы": "Тебя тут не обижают?", — она восприняла это как утверждение и ответила "О'кей, учту". Тем не менее, создатели уверены, что это временный недостаток, который можно исправить благодаря технологиям машинного обучения.

Новый вид общественного транспорта

Шесть лет назад компания открыла для себя новую нишу — был создан сервис "Яндекс.Такси". Сегодня он работает в 149 городах, и в среднем за день им пользуется более миллиона человек. Но компания не планирует на этом останавливаться. Как отмечает глава "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян, в России осталось около двух десятков городов с населением больше 100 тысяч человек, где сервис пока не работает. "Мы собираемся покрыть эти города в ближайшее время. Наша стратегическая цель — "быть в каждой деревне", — рассказывает Худавердян. — Например, в подмосковных городах с населением в 50-60 тысяч человек очень многие пользуются такси и ждут наш сервис". При этом в компании отмечают, что чем меньше город, тем больший процент жителей использует "Яндекс.Такси".

"Мы фактически создаем новый вид общественного транспорта — персональный, — говорит Худавердян. — Он нужен везде, не важно — Москва это, Петербург или Екатеринбург. Мы удовлетворяем потребность человека иметь возможность воспользоваться автомобилем, но так, чтобы это было недорого". Для экономии средств клиентов "Яндекс" вводит возможность совместной поездки (например, в аэропорт), благодаря чему каждый из пассажиров сможет доехать до места назначения значительно дешевле, чем раньше.

Но компания не только старается расширить географию и сделать сервис удобным для людей. "Нам кажется, что лет через пять-семь, мы будем жить в мире, где ездят беспилотные автомобили и это никого не будет удивлять", — отмечает Худавердян. В "Яндекс.Такси" рассчитывают, что примерно через год у пользователей появится возможность прокатиться на беспилотном автомобиле — но пока не в каждом городе и не на каждой улице. На начальном этапе проекта за рулем будет оставаться водитель, который в любой момент сможет взять управление на себя — пока для применения полностью беспилотных автомобилей в России нет соответствующего законодательства.

Те, кто будут после нас

Более десяти лет "Яндекс" развивает программы, обучающие молодежь программированию. Год назад была запущена программа "Яндекс.Лицей", где могут заниматься уже восьмиклассники. Если ее реализация начиналась с пяти городов — четыре в России и один в Армении, то уже сейчас в программу включено 23 города. Через несколько лет, по словам руководителя "Яндекс.Лицея" Марины Сусловой, планируется охватить около 100 городов.

Три года назад был основан Факультет компьютерных наук ВШЭ, созданный при поддержке "Яндекса". В первый набор число олимпиадников, желающих поступить сюда было больше, чем запланированное число бюджетных мест, из-за чего вузу пришлось расширить квоту. Помимо этого, в нескольких университетах России существуют магистерские программы, созданные совместно с "Яндексом".

Самым старым проектом "Яндекса" является Школа анализа данных — с нее все начиналось десять лет назад. Это последняя ступень в системе образования, которую предлагает компания. Здесь обучают уже студентов старших курсов, большинство из которых станет работниками компании. За время своего существования в Школе подготовили и выпустили более 600 разработчиков, аналитиков и ученых.