Полиция отпустила рабочих, срезавших схему винтовки с памятника Калашникову

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Полиция отпустила рабочих, спиливавших болгаркой чертеж немецкой винтовки на памятнике Калашникову в Москве, после дачи объяснений, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Рабочие доставлялись в полицию для дачи объяснений. В настоящее время они уже отпущены", — сказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, технические действия с памятником были согласованы с префектурой района, однако рабочие при себе не имели никаких документов, поэтому полицейские были вынуждены попросить у них объяснения.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Как вечером в пятницу РИА Новости сообщил автор скульптурной композиции Салават Щербаков, работы по корректировке ошибочного чертежа на подножии памятника уже ведутся.

Памятник был открыт во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.