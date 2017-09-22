Ошибку на памятнике Калашникову уже исправляют, сообщил скульптор

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Работы по корректировке ошибочного чертежа на подножии памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве уже ведутся, сообщил РИА Новости автор скульптурной композиции Салават Щербаков.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.

"Да, работы ведутся. Там богатая композиция, мы немножко ее корректируем", — сказал Щербаков.

Памятник был открыт во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.