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Общество

Минтруд призывает развивать занятость пожилых людей

18:4622.09.2017
(обновлено: 18:47 22.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота отделения Пенсионного фонда. Архивное фотоРабота отделения Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Стимулирование занятости пожилых граждан является одним из важных направлений госполитики России и имеет большое значение как с позиции обеспечения доходом пожилых людей, их социализации, так и для использования имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в интересах экономики, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев на 4-й Конференции министров ЕЭК ООН по проблемам старения.

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В пятницу Лекарев выступил на 4-й Конференции министров Европейской экономической комиссии ООН, ответственных за проблемы старения, с сообщением на тему: "Поощрение более длительной трудовой жизни и способности работать". Конференция проходит в столице Португалии Лиссабоне.

Замглавы Минтруда России, в частности, отметил, что "с каждым годом будет нарастать потребность экономики в использовании труда граждан старшего поколения".

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"Вместе с тем проблема обеспечения занятости граждан старшего поколения до конца не решена, в том числе в части наличия негативных стереотипов в отношении занятости указанной категории граждан среди работодателей и в обществе в целом, – подчеркнул он. – В связи с этим стимулирование занятости граждан пожилого возраста является одним из важных направлений государственной политики Российской Федерации и имеет большое значение как с позиции обеспечения доходов пожилых людей, использования имеющегося у них образовательного и трудового потенциала в интересах экономики страны, так и с точки зрения социализации пожилых людей". Лекарева цитирует пресс-служба Минтруда РФ.

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Он сообщил, что в 2016 году были утверждены Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, а также План мероприятий на 2016 — 2020 годы по реализации первого этапа стратегии. "Одной из основных задач стратегии является создание экономических, социальных и правовых условий, обеспечивающих недопущение дискриминации граждан старшего поколения и способствующих стимулированию пожилых людей к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями", — рассказал он.

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"Одним из важных направлений, позволяющих создать условия для продолжения трудовой деятельности граждан пенсионного возраста, является их профессиональное обучение при содействии органов службы занятости, — отметил замминистра. — Также в целях повышения информированности граждан предпенсионного возраста о возможностях их трудоустройства во всех регионах Российской Федерации органами службы занятости ведется региональных банк вакансий и общероссийский банк вакансий, размещенный на портале "Работа в России".

По данным Минтруда РФ, в 2016 году при содействии органов службы занятости профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 3,6 тысячи граждан пожилого возраста, за первое полугодие 2017 года — 2,1 тысячи граждан. Наибольшим спросом пользуются программы профессиональной подготовки и переподготовки по следующим профессиям: оператор электронно-вычислительных машин, повар, лифтер, продавец непродовольственных товаров, водитель транспортных средств, электросварщик, слесарь-сантехник, парикмахер и другие.

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