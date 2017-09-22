Путину в Ульяновске показали электробусы, которые будут ходить в Москве

УЛЬЯНОВСК, 22 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Ульяновске посетил индустриальный парк "Заволжье", где ему продемонстрировали инновационные образцы отечественного пассажирского транспорта. Среди них — электробусы, которые планируется запустить в центре Москвы — по Садовому кольцу и на Тверской улице вместо обычных автобусов.

Выставка приурочена к заседанию президиума Госсовета под председательством Путина, которое посвящено развитию пассажирских перевозок в регионах РФ. В частности, президенту показали троллейбусы производства "Тролза", электробусы группы "ГАЗ" и ПАО "Камаз", модели из новой линейки электропоездов с возможностью формирования небольших составов — от двух вагонов — производства ЗАО "Трансмашхолдинг". Такие "малыши" позволят оптимизировать процесс перевозок на участках с низким пассажиропотоком.

Также среди новинок — суперсовременный метропоезд "Москва", выпускаемый "Трансмашхолдингом", и электромобиль "el-Panda" российской компании ZETTA. Этот бестрансмиссионный автомобиль с кузовом из композитных материалов собирают в Тольятти, в серийном производстве он будет стоить от 500 тысяч рублей в зависимости от стоимости батареи. Машина движется абсолютно беззвучно, разгоняется до 100 км/ч за 5-6 секунд. Кроме того, на выставке представлена целая линейка различных автобусов производства ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ для школьных, городских и межрегиональных перевозок. В их числе "Вектор Next" — автобус нового поколения с улучшенной эргономикой рабочего места водителя, пониженным уровнем шума в салоне и высоким уровнем комфорта.

Все производители заверяли президента в том, что представленные на выставке модели не имеют аналогов по качеству, отвечают самым высоким мировым стандартам и чрезвычайно конкуренты по цене. Больше всего главу государства заинтересовал вагон метро нового поколения. Глава "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев и мэр Москвы Сергей Собянин рассказали Путину о его преимуществах: в вагоне на 20% шире дверные проемы, смонтирована система кондиционирования и обогрева, освещение вагона меняется в зависимости от количества пассажиров, камера в вагоне, выведенная на машиниста, полностью охватывает все его помещение. Президента интересовала степень безопасности этой модели. Ему пояснили, что он очень удобен для эвакуации пассажиров, системы обеспечения безопасности позволяют машинисту контролировать ситуацию в реальном времени.

Как отметил Собянин, Москва планирует в среднем закупать до 550 таких вагонов в год с учетом ввода новых линий и замены подвижного состава.

Показали президенту и электробусы, которые будут ходить по Садовому кольцу и на Тверской, а затем появятся в исторических центрах других городов. Собянин рассказал Путину, что власти столицы уже решили закупить 300 таких машин, а в будущем они полностью заменят обычные автобусы.

"Модель можно выводить на зарубежные рынки", — отметили производители.

В заключение экскурсии вице-мэр Москвы Максим Ликсутов показал президенту, как действует в реальном времени система анализа движения столичного транспорта. По его словам, система позволяет контролировать выполнение расписания всеми видами транспорта, включая аэроэкспресс и пригородные поезда. В момент, когда Путин смотрел на табло, точность выполнения расписания городским транспортом составляла 98%.

Индустриальный парк "Заволжье" создан в 2008 году, здесь реализуется 30 инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 47 миллиардов рублей. Также здесь действует нанотехнологический центр — уникальный инновационный проект, занимающийся сопровождением и поддержкой технологического предпринимательства.