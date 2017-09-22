Массового воровства растений в "Зарядье" не было, заявили в мэрии Москвы

МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. Массового воровства растений в парке "Зарядье" не было отмечено, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером того же дня стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.

"Растения — они же нежные, а люди разные. Кто-то прошел по траве, такие были моменты. Но чтобы кто-то воровал десятки тысяч? Массового хищения растений мы не заметили. Все там в порядке, все целое. Ну какой вандализм?", — сказал Бочкарев.

Он также опроверг факт вандализма в парке "Зарядье". "Что-то было поломано, мы заменим. В целом все было отлично, люди ходят. Может быть, один побывал, что-то разбил", — отметил Бочкарев.

Он добавил, что купол в "Зарядье" уже починили. "Вы там были сами? Купол отлично стоит, его починили. Вы не увидите, если где-то что-то треснет. А если что-то треснуло, то мы это заменим", — подчеркнул Бочкарев.