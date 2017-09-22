Медведев пошутил по поводу чернозема, который немцы вывозили в Германию

СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ (Адыгея), 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев познакомился с ходом уборки урожая в Адыгее. Глава правительства в пятницу посетил станицу Гиагинская, где пройдет совещание по сезонным полевым работам, а также побывал в колхозе "Радуга" и на предприятии "Черкесские сады", где идет уборка яблок.

Перед началом совещания председатель правительства пообщался с аграриями республики, побывал на кукурузном поле и в яблоневом саду.

Руководители агропромышленного комплекса рассказали, что в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур в Адыгее планируется на уровне 600 тысяч тонн. Представители сельскохозяйственной артели "Радуга" похвастались, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнера с гектара, и в этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что высокой урожайности в республике способствуют не только климатические условия, но и хорошая плодородность земли.

"Мы как раз говорили об этом, эту землю немцы, которые здесь были, пытались вывозить в Германию", — отметил Медведев.

"Надо вернуть назад", — подхватил высказывание премьера один из участников беседы.

"Надо вернуть, конечно, пусть возвращают", — пошутил Медведев, после чего он и аграрии продолжили разговор про урожай и импортозамещение.

Затем глава правительства посетил яблоневый сад предприятия "Черкесские сады", где познакомился с ходом уборки урожая фруктов.

Руководители предприятия и республиканские власти рассказали, что уборка урожая здесь производится вручную для максимальной сохранности товарного вида и качества яблок, а планируемый урожай в 2017 году ожидается на уровне 4,5 тысячи тонн.

В рабочей поездке председателя правительства сопровождали вице-премьер Аркадий Дворкович и министр сельского хозяйства.

Медведев посетил выставку сельскохозяйственной продукции республики, где был представлен знаменитый адыгейский сыр, мед и другие товары.