Кузнецова призвала оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российских детей из Сирии и Ирака необходимо возвращать в Россию оперативно, поскольку они забывают язык и их сложно идентифицировать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Времени у нас, к сожалению, очень мало, действовать нужно оперативно, потому что дети забывают язык, чем дольше они будут находиться на этой территории, тем сложнее их идентификацией. Сейчас надеюсь на взаимодействие всех, по крайней мере полное понимание у нас достигнуто о том, что сейчас необходимо работать, и сейчас отработанные механизмы помогут сделать эту систему стройной, и алгоритмы уже более четкими", — заявила Кузнецова.
"Эта гуманитарная миссия объединила сейчас всех: и Ирак, и Сирию, и Россию, и Чечню, и Дагестан, родственников, которые ожидают малышей, которые там находятся. Сейчас выстраиваются все механизмы. Очень эффективной была последняя встреча, когда лицом к лицу встретились все ведомства, включая международные, российские ведомства: министерство иностранных дел и службы МВД, министерство образования. Со стороны Сирии и Ирака мы получили полную поддержку этой работы, достигнуты договоренности по обмену информацией, но наша задача — это не только некая актуализация этой программы, а выстраивание четкого алгоритма", — добавила собеседница агентства.