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Общество

Кузнецова призвала оперативно возвращать российских детей из Сирии и Ирака

Сюжет:
Возвращение в Россию детей из Ирака (41)
15:4622.09.2017
(обновлено: 15:47 22.09.2017)
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© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенкаУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фотоУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российских детей из Сирии и Ирака необходимо возвращать в Россию оперативно, поскольку они забывают язык и их сложно идентифицировать, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Кузнецова получила из Чечни 200 папок с документами о детях в Сирии и Ираке
Последнее заседание комиссии при детском омбудсмене состоялось в понедельник. На нем Кузнецова озвучила телефон горячей линии для обращений граждан России по вопросам поиска и возвращения детей на родину. База данных уполномоченного содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии, почти 28% из них — младше трех лет.

"Времени у нас, к сожалению, очень мало, действовать нужно оперативно, потому что дети забывают язык, чем дольше они будут находиться на этой территории, тем сложнее их идентификацией. Сейчас надеюсь на взаимодействие всех, по крайней мере полное понимание у нас достигнуто о том, что сейчас необходимо работать, и сейчас отработанные механизмы помогут сделать эту систему стройной, и алгоритмы уже более четкими", — заявила Кузнецова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи российских детей, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
В РФ открыли горячую линию по вопросам возвращения детей из Ирака и Сирии
Омбудсмен напомнила, что более половины детей находятся в возрасте от четырех до девяти лет. Порядка 9% детей родились на территории, где ведутся военные действия.

"Эта гуманитарная миссия объединила сейчас всех: и Ирак, и Сирию, и Россию, и Чечню, и Дагестан, родственников, которые ожидают малышей, которые там находятся. Сейчас выстраиваются все механизмы. Очень эффективной была последняя встреча, когда лицом к лицу встретились все ведомства, включая международные, российские ведомства: министерство иностранных дел и службы МВД, министерство образования. Со стороны Сирии и Ирака мы получили полную поддержку этой работы, достигнуты договоренности по обмену информацией, но наша задача — это не только некая актуализация этой программы, а выстраивание четкого алгоритма", — добавила собеседница агентства.

Встреча спасенных в Ираке российских детей в аэропорту Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
В Ираке и Сирии находятся 445 детей из России
Первое заседание международной рабочей группы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка состоялось 11 января 2017 года, по его итогам Кузнецова направила всем региональным омбудсменам запрос о предоставлении информации о поступающих обращениях граждан в связи с незаконным вывозом детей, в том числе в Ирак и Сирию. После обобщения полученной информации был составлен итоговый список таких детей (более 350 случаев), данные были направлены в МИД РФ, ФСБ, Минобороны России.

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