В "Калашникове" готовы помочь скульптору в ситуации с чертежом на памятнике

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" готов проконсультировать авторов московского памятника оружейнику Михаилу Калашникову на предмет возможной ошибки при создании скульптуры.

Ранее историк Юрий Пашолок заявил, что на новом памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой винтовки StG 44, а не АК-47.

"Мы готовы оказать творческой группе необходимую поддержку и техническую консультацию. К сожалению, специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", — написала директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова на своей странице в Facebook.

Комментируя ситуацию, скульптор Салават Щербаков, заявил о готовности внести изменения в памятник, если ошибка будет доказана. Позднее он заявил, что в ближайшее время на скульптуру нанесут новую гравировку и попросил Пашолока предоставить чертежи автомата Калашникова.

Памятник был открыт во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.