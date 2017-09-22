Аксенов поручил новому мэру Симферополя проехать в общественном транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил новому главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву вникнуть в повседневную жизнь горожан, проехав в общественном транспорте.

Депутат крымского парламента от партии "Единая Россия" Лукашев занял пост мэра Симферополя решением, принятым на сессии горсовета в пятницу.

"Мой совет и прямое поручение – быть в контакте с людьми и вникнуть в повседневную жизнь каждого гражданина: проехать в общественном транспорте, посмотреть, какова обстановка. Это лучший эксперимент", — сказал Аксенов во время встречи с главой администрации.

При этом глава республики гарантировал новой администрации города поддержку правительства по всем направлениям.

"Основные проблемы в Симферополе – это транспортный коллапс, проблемы ЖКХ, прочие", – сказал Аксенов.

В свою очередь Лукашев поблагодарил главу республики за оказанное доверие и отметил, что приложит все силы для развития и процветания Симферополя.

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