Burger King попросил ФАС снять фильм "Оно" с проката в России

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба получила жалобу Burger King с просьбой снять фильм "Оно" с проката в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"ФАС жалобу получила", — сказали в ведомстве.

Ранее в пятницу сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России обратилась в ФАС с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении рекламного законодательства РФ. По мнению компании, "главный герой фильма "Оно" клоун "Пеннивайз" является точной копией, включая цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей, главного символа "Макдональдса".

"Так как ассоциативная реклама имеет сильное влияние на потребителя, то это наносит существенный вред "Бургер Кинг" и грубо нарушает наши права и интересы", — отметили в компании.

Burger King в России просит ФАС провести проверку на предмет нарушения законодательства, признать данную ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории страны. Комментарием "Макдональдса" РИА Новости пока не располагает.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв — детей.