Пучков поручил жестко контролировать соцвыплаты "боевым" подразделениям МЧС

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил жестко контролировать вопросы социальных выплат сотрудникам "боевых" подразделений министерства.
Пучков поручил взять на жесткий контроль контролирующими органами доведение социальных выплат сотрудникам.
"Там, где на местах допускаются нарушения, принимайте однозначные решения о наказании должностных лиц, которые допускают нарушения в сфере недофинансирования личного состава, проявляют равнодушие к проблемам многодетных семей, пожарным, спасателям", — сказал министр.
По его словам, приоритет работы руководства министерства — социальная защита именно "боевых" подразделений. "Это наша с вами персональная ответственность", — заявил Пучков.
В ходе заседания члены коллегии признали бюджет МЧС России в 2017 году социально ориентированным.
Он отметил, что в 2018-2020 годах предусмотрено увеличение бюджета МЧС за счет роста социальных статей. "Бюджет у нас сверстан, утвержден, тренд — развитие вперед, на 2018 год мы предусматриваем увеличение соцподдержки личного состава", — заключил Пучков.