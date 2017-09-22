Пучков поручил жестко контролировать соцвыплаты "боевым" подразделениям МЧС

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил жестко контролировать вопросы социальных выплат сотрудникам "боевых" подразделений министерства.

"Я обращаю внимание всех руководителей, жесткий контроль за выполнением всех мер социальной справедливости, денежное довольствие, заработная плата, положенные надбавки должны платиться личному составу "боевых" подразделений, всем, кто тушит пожары, ликвидирует ЧС, реагирует на ДТП, выезжает по вызовам наших граждан. Это приоритет нашей работы", — заявил министр, выступая на заседании коллегии МЧС.

Пучков поручил взять на жесткий контроль контролирующими органами доведение социальных выплат сотрудникам.

"Там, где на местах допускаются нарушения, принимайте однозначные решения о наказании должностных лиц, которые допускают нарушения в сфере недофинансирования личного состава, проявляют равнодушие к проблемам многодетных семей, пожарным, спасателям", — сказал министр.

По его словам, приоритет работы руководства министерства — социальная защита именно "боевых" подразделений. "Это наша с вами персональная ответственность", — заявил Пучков.

В ходе заседания члены коллегии признали бюджет МЧС России в 2017 году социально ориентированным.

"По результатам работы руководства МЧС России с Минфином в 2017 году дополнительно увеличен объем финансирования на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам ФПС ГПС, единовременные пособия членам семей погибших сотрудников ФПС ГПС и коммунальные расходы. Таким образом, бюджет МЧС России в текущем году является социально ориентированным", — сказал статс-секретарь — замглавы МЧС Олег Баженов.

Он отметил, что в 2018-2020 годах предусмотрено увеличение бюджета МЧС за счет роста социальных статей. "Бюджет у нас сверстан, утвержден, тренд — развитие вперед, на 2018 год мы предусматриваем увеличение соцподдержки личного состава", — заключил Пучков.