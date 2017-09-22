Росавтодор определил трассы, которые отремонтируют за счет "Платона"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Росавтодор определил десять федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств системы взимания платы с грузовиков "Платон", сообщает Минтранс РФ.
Решение было принято по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Участие в формировании адресного перечня на сайте проекта приняли более четырех тысяч представителей рынка грузоперевозок, все заявки на восстановление дорог были приняты Росавтодором.
С момента запуска системы "Платон" в государственный бюджет грузоперевозчиками перечислено более 33,2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы. В прошлом году первые собранные средства правительство РФ направило на неотложный ремонт более 1 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и регионах страны. Кроме того, обеспечено финансирование ремонта 24 аварийных и строительство 7 новых мостов.
Отмечается, что дальнейшее распределение средств, собранных системой "Платон" в дорожный фонд страны также будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".