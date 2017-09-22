Росавтодор определил трассы, которые отремонтируют за счет "Платона"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Росавтодор определил десять федеральных трасс, которые будут отремонтированы за счет средств системы взимания платы с грузовиков "Платон", сообщает Минтранс РФ.

Решение было принято по итогам онлайн-голосования водителей и владельцев грузовых автомобилей в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Участие в формировании адресного перечня на сайте проекта приняли более четырех тысяч представителей рынка грузоперевозок, все заявки на восстановление дорог были приняты Росавтодором.

"По данной программе отремонтируют более 700 километров трасс (в том числе капитально). Работы предусмотрены на трассах Р-504 "Колыма" на территории Магаданской области и Якутии, М-5 "Урал" в Рязанской области, М-10 "Россия" в Новгородской области, А-146 в Краснодарском крае, Р-243 Киров–Шарья–Пермь, Р-258 в Забайкальском крае, Р-297 "Амур" и трассе А-360 "Лена" на Дальнем Востоке, А-181 "Скандинавия" от Выборга до Светогорска в Ленинградской области и на подъездных дорогах к Ижевску и Перми", — говорится в сообщении.

С момента запуска системы "Платон" в государственный бюджет грузоперевозчиками перечислено более 33,2 миллиарда рублей в счет возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы. В прошлом году первые собранные средства правительство РФ направило на неотложный ремонт более 1 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и регионах страны. Кроме того, обеспечено финансирование ремонта 24 аварийных и строительство 7 новых мостов.

"Выбранные грузоперевозчиками дороги отремонтируют за счет средств от государственной системы "Платон". Такой способ формирования плана ремонта автотрасс обеспечивает справедливость распределения сборов системы", — приводятся в сообщении слова министра транспорта РФ Максима Соколова.

Отмечается, что дальнейшее распределение средств, собранных системой "Платон" в дорожный фонд страны также будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".