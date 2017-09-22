Автор памятника Калашникову заявил, что будет благодарен за чертеж автомата

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Автор московского памятника оружейнику Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков будет рад, если тот, кто нашел ошибку в чертеже на монументе, предоставит правильный вариант.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.

"Мы были бы рады, чтобы тот, кто нашел ошибку, предоставил бы нам чертеж Калашникова. Он бы, кстати, и больше нес ответственность, что правильно дал. Мы будем наносить новую гравировку, это поверхностная небольшая процедура", — сказал Щербаков журналистам.

По его словам, это произойдёт в ближайшее время.

Памятник был открыт во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.