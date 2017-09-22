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Общество

В Москве открыли аллею советских правителей

13:5522.09.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБюсты видных политических деятелей на Аллее Правителей ХХ века в МосквеБюсты видных политических деятелей на Аллее Правителей ХХ века в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аллея правителей ХХ века открылась в пятницу в сквере "Музея военной формы одежды" Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве.

Женщина на открытии Аллеи Правителей ХХ века в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В Кремле не комментируют установку бюста Сталина на Аллее правителей
На аллее представлены бюсты Владимира Ленина, генеральных секретарей СССР Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.

"Сегодня мы открываем вторую очередь: это символ преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен. Эта история не закончилась, эта аллея уходит в вечность, и хочется верить, что она многие века будет пополняться, пока есть отечественная история, будут государственные мужи, которые будут занимать достойное место на этой алее", — сказал замминистра культуры РФ Александр Журавский.

Он рассказал, что бюст первому президенту РФ Борису Ельцину будет открыт ко дню его рождения 1 февраля. "Есть надежда, что 1 февраля следующего года будет торжественно открыт бюст Бориса Николаевича Ельцина", — добавил Журавский.

Автор всех бюстов, скульптор Зураб Церетели, отметил, что бюст Ельцина у него готов. "Поставим в его день рождения ", — пообещал Церетели.

Аллея правителей была создана Российским военно-историческим обществом. Ранее в сквере музея здесь были установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от Рюрика до Александра Керенского.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМонумент Анны Иоанновной на открытии "Аллеи Правителей" в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Анны Иоанновной на открытии "Аллеи Правителей" в Москве
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