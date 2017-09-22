В Москве открыли аллею советских правителей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Аллея правителей ХХ века открылась в пятницу в сквере "Музея военной формы одежды" Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве.

На аллее представлены бюсты Владимира Ленина, генеральных секретарей СССР Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева.

"Сегодня мы открываем вторую очередь: это символ преемственности нашей истории, истории без вычеркнутых имен. Эта история не закончилась, эта аллея уходит в вечность, и хочется верить, что она многие века будет пополняться, пока есть отечественная история, будут государственные мужи, которые будут занимать достойное место на этой алее", — сказал замминистра культуры РФ Александр Журавский.

Он рассказал, что бюст первому президенту РФ Борису Ельцину будет открыт ко дню его рождения 1 февраля. "Есть надежда, что 1 февраля следующего года будет торжественно открыт бюст Бориса Николаевича Ельцина", — добавил Журавский.

Автор всех бюстов, скульптор Зураб Церетели, отметил, что бюст Ельцина у него готов. "Поставим в его день рождения ", — пообещал Церетели.

Аллея правителей была создана Российским военно-историческим обществом. Ранее в сквере музея здесь были установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от Рюрика до Александра Керенского.