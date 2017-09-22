Власти признали, что ресурсы мусорных полигонов Подмосковья почти исчерпаны

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ресурсы существующих на территории Подмосковья полигонов практически исчерпаны, заявил министр экологии региона Александр Коган на круглом столе, посвященном взаимодействию власти и бизнеса в сфере обращения с отходами.

"У нас осталось 15 полигонов, ресурсы практически все исчерпали. С учетом плана по взаимодействию Москвы и Московской области мы должны будем захоронить в 2018 году почти все отходы, которые идут из Москвы, хотя такой возможности у нас (нет), физически это очень сложно сделать", — сказал Коган.

Он отметил, что власти области готовы к строительству инфраструктуры, заключены необходимые соглашения на строительство четырех перерабатывающих заводов.

"Сейчас идет проектирование, начало строительства — весна 2018 года, строительство двух заводов у нас завершится в 2021 году, еще два — в 2022 году", — добавил Коган.