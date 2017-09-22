Власти признали, что ресурсы мусорных полигонов Подмосковья почти исчерпаны

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ресурсы существующих на территории Подмосковья полигонов практически исчерпаны, заявил министр экологии региона Александр Коган на круглом столе, посвященном взаимодействию власти и бизнеса в сфере обращения с отходами.
Он отметил, что власти области готовы к строительству инфраструктуры, заключены необходимые соглашения на строительство четырех перерабатывающих заводов.
"Сейчас идет проектирование, начало строительства — весна 2018 года, строительство двух заводов у нас завершится в 2021 году, еще два — в 2022 году", — добавил Коган.