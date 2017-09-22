В Новосибирске родился малыш-гигант

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В родильном отделении первой городской больницы Новосибирска появился на свет мальчик весом более пяти килограмм, сообщают новосибирские "Вести".

По словам врачей, мама ребенка (для нее это уже четвертые роды) уже рожала крупных детей, однако размеры новорожденного превзошли все ожидания.

"Крупные дети достаточно часто рождаются, а гигантский плод — больше 5 килограммов — встречается редко. Последние шесть лет здесь работаю, такой вес ребенка — ни разу не было. Именно 5670 килограмм", — уточнил руководитель акушерской службы больницы Александр Шаклеин.

Малыш родился здоровым и, как отметили медики, сразу закричал.

"Когда я родила, когда его взяли медсестры, одна из них не смогла его поднять — вдвоем брали", — рассказала Светлана Каскеева, мама новорожденного Дмитрия.

По ее словам, мальчик родился "серьезный" — "выгибается по стройке смирно, когда поест". Внушительные габариты ребенка принесли родителям небольшие неудобства: всю купленную одежду придется раздарить, потому что она новосибирскому "богатырю" оказалась мала.