Скульптор памятника Калашникову готов исправить ошибку в схеме автомата

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Во вторник в Москве открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на монументе изображен чертеж немецкой винтовки, а не знаменитого АК-47.
На своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок заявил, что на новом памятнике Калашникову изображена немецкая автоматическая винтовка StG 44
Готов исправить
В ответ на эти сообщения скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в памятник, если ошибка будет доказана. Он отметил, что "такое бывает".
"Например, понимаем, что по портрету прядь не так лежит, тогда мы памятник меняем", — пояснил собеседник.
По его словам, пока не удалось найти специалиста, который бы подтвердил, что на скульптуре изображен не АК-47.
"Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47", — сказал скульптор.
Позднее в Российском военно-историческом обществе заявили, что скульптор уже демонтирует эту плиту со схемой StG.
"Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности — у Шмайссера", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.
По его словам, РВИО как заказчик не регламентирует детали памятника.
"У нас было только одно пожелание: чтобы та модель автомата, которую Михаил Тимофеевич держит в руках, была одной из первых, из опытных партий. Это пожелание скульптором выполнено — он был на связи с конструкторским бюро. Все остальное — это полет творческой фантазии автора", — добавил Кононов.
О памятнике
Во вторник памятник установили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Сначала его хотели открыть в январе в Оружейном переулке. Высота монумента составила 7,5 метра.
Глава Минкультуры отметил, что инициатива установки памятника исходила от РВИО и лично от Сергея Чемезова. Он назвал Калашникова "Кулибиным XX века", который воплотил лучшие черты русского человека.
Критика памятника
Памятник Калашникову уже раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. По его мнению, АК-47 никогда по-настоящему не использовался для защиты страны, поскольку его создали после окончания Великой Отечественной войны.
Кроме того, он назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой памятник не получил бы одобрение даже в советское время.
"Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?" — возмутился музыкант.
"Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия и не надо в неё лезть", — отметил Щербаков.
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев также подверг памятник критике, назвав "отвратительной" идею об его установке в центре Москвы.
"Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?" — заявил артист.
При этом он подчеркнул, что изобретение конструктора вызывает гордость, однако для "такого некрасивого" памятника выбрано очень неудачное место.
"Задача — устрашить? Ну, тогда выполнена на 5! Смотреть страшно!" — написал Лазарев в своем Instagram.