Скульптор памятника Калашникову готов исправить ошибку в схеме автомата

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Во вторник в Москве открыли памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на монументе изображен чертеж немецкой винтовки, а не знаменитого АК-47.

На своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок заявил, что на новом памятнике Калашникову изображена немецкая автоматическая винтовка StG 44

Готов исправить

В ответ на эти сообщения скульптор Салават Щербаков заявил, что готов внести изменения в памятник, если ошибка будет доказана. Он отметил, что "такое бывает".

"Например, понимаем, что по портрету прядь не так лежит, тогда мы памятник меняем", — пояснил собеседник.

По его словам, пока не удалось найти специалиста, который бы подтвердил, что на скульптуре изображен не АК-47.

"Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47", — сказал скульптор.

Позднее в Российском военно-историческом обществе заявили, что скульптор уже демонтирует эту плиту со схемой StG.

"Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности — у Шмайссера", — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Он подчеркнул, что "теперь, благодаря распространенной информации о допущенной ошибке, видно, что это совершенно разное оружие — автомат Калашникова и винтовка StG".

По его словам, РВИО как заказчик не регламентирует детали памятника.

"У нас было только одно пожелание: чтобы та модель автомата, которую Михаил Тимофеевич держит в руках, была одной из первых, из опытных партий. Это пожелание скульптором выполнено — он был на связи с конструкторским бюро. Все остальное — это полет творческой фантазии автора", — добавил Кононов.

О памятнике

Во вторник памятник установили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Сначала его хотели открыть в январе в Оружейном переулке. Высота монумента составила 7,5 метра.

Глава Минкультуры отметил, что инициатива установки памятника исходила от РВИО и лично от Сергея Чемезова. Он назвал Калашникова "Кулибиным XX века", который воплотил лучшие черты русского человека.

Критика памятника

"Необычайная природная одаренность, простота, честность, организационный талант — все то, что позволило создать целую линейку оружия по защите отечества, среди которой, конечно, автомат Калашникова — настоящий культурный бренд России. Не случайно несколько лучших экземпляров сейчас находятся в Оружейной палате, рядом с лучшими образцами русского оружия", — сказал министр.

Памятник Калашникову уже раскритиковал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. По его мнению, АК-47 никогда по-настоящему не использовался для защиты страны, поскольку его создали после окончания Великой Отечественной войны.

Кроме того, он назвал скульптуру "бездарной" и "уродливой" и заявил, что такой памятник не получил бы одобрение даже в советское время.

"Ну что же мы так уродуем свой город, позоримся перед всем миром?" — возмутился музыкант.

Архитектор прокомментировал слова Андрея Макаревича, заявил, что даже профессионалы в его сфере ведут себя скромно и не преподносят свое мнение "как истину в последней инстанции".

"Никакой танцор или певец не будет слышать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия и не надо в неё лезть", — отметил Щербаков.

Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев также подверг памятник критике, назвав "отвратительной" идею об его установке в центре Москвы.

"Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?" — заявил артист.

При этом он подчеркнул, что изобретение конструктора вызывает гордость, однако для "такого некрасивого" памятника выбрано очень неудачное место.

"Задача — устрашить? Ну, тогда выполнена на 5! Смотреть страшно!" — написал Лазарев в своем Instagram.