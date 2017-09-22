Российским СМИ доверяет 41% россиян

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Российским СМИ: телевидению, радио, газетам – доверяет 41% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" об освещении в СМИ экономической ситуации; показатели по сравнению с данными прошлого года не изменились.

Опрос проводился 16-17 сентября в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, участвовали в исследовании 1,5 тысячи респондентов.

Не доверяет российским СМИ 51% опрошенных, 8% респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос.

При этом 65% опрошенных признались, что читают новости о российской экономике без особого внимания и только 30% — внимательно.

Почти половина респондентов (49%) считают, что российские СМИ освещают ситуацию в российской экономике необъективно, 32% верят в объективность СМИ.

Есть сомнения у опрошенных и в том, что ситуация освещается полно — 65% заявили, что не считают информационную картину в СМИ полной, 18% при этом считают, что ситуация в экономике освещена полно.

Также 43% опрошенных считают, что в действительности положение дел в российской экономике сегодня хуже, чем сообщают СМИ, 30% уверены, что оно примерно такое, как сообщают газеты и телевидение, а 10% верят, что дела в экономике обстоят лучше.