Система "Платон" пополнила дорожный фонд более чем на 30 миллиардов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Перевозчики перечислили более 33,3 миллиарда рублей в дорожный фонд при помощи системы взимания платы с грузовиков "Платон" с начала ее работы, сообщил журналистам в пятницу замруководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов.

"Собрано на сегодняшний день более 33,3 миллиарда рублей. Более 900 тысяч транспортных средств зарегистрировано", — сказал Прончатов. Он добавил, что регистрация растет ежедневно – в сутки регистрируется от 200 до 1 тысячи перевозчиков. Порядка 88% транспортных средств российских перевозчиков уже обеспечено бортовыми устройствами. Их выдано около 688 тысяч.

По словам Прончатова, за счет собранных системой средств в прошлом году, в том числе, профинансировано строительство семи крупных мостов, отремонтировано 24 аварийных путепровода. По данным Минтранса на 16 августа, отремонтировано также свыше 1 тысячи километров дорог в 40 городах и регионах.

Министерство также сообщало, что регионы получили компенсацию в связи с вычетом из транспортного налога для грузоперевозчиков в соответствии с количеством местных 12-тонников, зарегистрированных в государственной системе "Платон". Правительство РФ распределило между регионами средства за счет сборов от системы в размере 8,7 миллиарда рублей. Трансферты направлены на совершенствование дорожной сети регионов, включая строительство и ремонт значимых мостов и путепроводов.

Дальнейшее распределение средств от "Платона" будет осуществляться с учетом мнения самих грузоперевозчиков на сайте проекта общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог".

Система "Платон" была введена 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.