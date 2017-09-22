В Кремле не комментируют работу спецслужб в связи с "минированиями"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Кремле считают некорректным торопиться с оценкой работы правоохранительных служб в связи с волной телефонных "минирований", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Полагаем, что пока соответствующие службы ведут необходимую работу, некорректно было бы давать какие-то оценки", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к неспособности спецслужб справиться с этой ситуацией.

Число эвакуированных в России после анонимных сообщений с угрозами взрывов достигло почти 400 тысяч человек, а число "заминированных" объектов превысило 1 тысячу, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах. Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.