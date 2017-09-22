Большинство россиян не стали бы участвовать в протестах, выяснили социологи

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Большинство россиян не приняли бы участия в митингах или акциях протеста, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Согласно результатам опроса, 76% россиян не стали бы участвовать в митингах и протестах, о своем желании принять в них участие заявили 19% респондентов.

Больше половины опрошенных (54%) в случае проведения митинга сторонников или противников власти не стали бы поддерживать ни тех, ни других; 20% респондентов готовы поддержать власть без участия в митингах, 9% опрошенных пошли бы на акцию ее поддержки. Кроме того, 5% респондентов не намерены посещать протесты, но готовы выразить негативное мнение в адрес власти, а 5% приняли бы участие в демонстрациях против нее.

Большинство россиян (53%) считают, что если бы в ближайшие месяц-два состоялись политические митинги, демонстрации, акции протеста, число их участников было бы небольшим. О том, что митингующих было бы много, заявил 21% опрошенных, 7% полагают, что в них никто не принял бы участия, а 19% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" был проведен 16-17 сентября в 104 населенных пунктах страны среди 1,5 тысяч респондентов.