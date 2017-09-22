МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ошибка скульптора памятника Михаилу Калашникову Салавата Щербакова, который изобразил на постаменте чертеж немецкой штурмовой винтовки Шмайссера, окончательно развеяла миф о заимствовании идеи автомата АК-47 у зарубежных оружейников, заявил РИА Новости в пятницу исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову изображен чертеж немецкой штурмовой винтовки StG 44 вместо автомата АК-47.

По информации Кононова, "допущена ошибка скульптором, и он уже находится на месте — демонтирует эту плиту со схемой StG".

"Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности — у Шмайссера ", — сказал Кононов.

Он отметил, что "теперь, благодаря распространенной информации о допущенной ошибке, видно, что это совершенно разное оружие — автомат Калашникова и винтовка StG".

Кононов пояснил, что Российское военно-историческое общество как заказчик не регламентирует абсолютно все детали памятника. "У нас было только одно пожелание: чтобы та модель автомата, которую Михаил Тимофеевич (Калашников) держит в руках, была одной из первых, из опытных партий. Это пожелание скульптором выполнено — он был на связи с конструкторским бюро. Все остальное — это полет творческой фантазии автора", — заявил исполнительный директор РВИО.

Памятник Калашникову открыли во вторник в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

Инициатором установки памятника выступило РВИО. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.