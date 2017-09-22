Жителей пятиэтажек первой волны реновации расселят в 2017 году

Подъезд типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017

Подъезд типового дома, предназначенного для переселения по программе реновации, в шоу-руме на ВДНХ в Москве. 7 сентября 2017

МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. Всех жителей пятиэтажек первой волны индустриального домостроения планируется расселить в этом году, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Я думаю, что в этом году мы основные объекты снесем. В 2018 году мы полностью все дома демонтируем. Но возможно мы всех людей переселим уже в этом году", — сказал Бочкарев.

Он добавил, что по "первой волне" переселения из пятиэтажек власти Москвы снесли в этом году 32 дома, 46 домов осталось снести. "В целом по городу на 96% программа выполнена", — отметил Бочкарев.

Сейчас в Москве завершается программа сноса ветхих пятиэтажек, предполагающая снос 1722 домов первого периода индустриального домостроения (1959-1966 годы) общей площадью 6,3 миллиона квадратных метров.

1 августа власти Москвы утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.