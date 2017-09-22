Штрафы за непропуск пешеходов могут вырасти

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2,5 тысяч рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Предлагается внести поправки в КоАП и установить административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей.