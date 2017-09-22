СК проводит проверку после изъятия у жительницы Урала приемных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту изъятия приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских после того, как она сделала операцию по удалению груди, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Ранее Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей. На своей странице в Facebook женщина написала, что мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки. Женщина намерена обжаловать решение суда.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организована доследственная проверка относительно правомерности действий органов опеки по изъятию двух приемных детей у местной жительницы", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что проверка организована "с учетом значимости защиты прав детей, что является одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета". "Не вторгаясь в компетенцию органов опеки и суда, следствие внимательно проанализирует ситуацию с изъятием приемных детей, с целью дачи указанной ситуации объективной правовой оценки с точки зрения возможного наличия или отсутствия в действиях органов опеки признаков преступления, отнесенного к подследственности СКР", — уточняет СУСК.

Как сообщалось, в Общественной палате намерены обратиться в органы опеки, чтобы те более ответственно отнеслись к этому делу. Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщал, что Савиновских "была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье".