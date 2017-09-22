Скульптор Щербаков готов внести изменения в памятник Калашникову

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Скульптор Салават Щербаков сообщил РИА Новости, что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47.

"Мы пока не может найти специалиста, который утверждает, что этот чертёж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка. Но пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47", — сказал Щербаков.

Он подчеркнул, что если в чертежах все-таки была ошибка, в памятник внесут изменения. "Это обязательно сделаем, такое бывает. Например, понимаем, что по портрету прядь не так лежит, тогда мы памятник меняем", — пояснил собеседник агентства.

Памятник открыли во вторник на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Высота монумента составила 7,5 метра, в ходе работы были уточнены некоторые его детали, например, модель автомата, который держит в руках Калашников. В художественной композиции обозначена фигура земного шара и образ святого Георгия Победоносца, как символы сохранения мира и победы "над силами зла".

Инициатором установки памятника выступило Российское военно-историческое общество. Председатель общества, министр культуры РФ Владимир Мединский представил проект памятника президенту Владимиру Путину во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске в сентябре 2016 года.