Доверие россиян к врачам падает, показал опрос

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Доверие к врачам в России в последние годы снизилось, если в 2010-2015 годах о доверии медикам говорили свыше половины россиян, то в нынешнем году — чуть более трети, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Доверие к врачам в последние несколько лет уменьшилось, статус и доходность профессии также стали оценивать ниже, чем раньше. Так, средний балл по вопросу о доверии сегодня составляет 3,2 против 3,5 в 2015 году (из 5 возможных)", — отмечено в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По данным ВЦИОМ за 2010-2015 годы, доверие врачам тогда выражали более половины россиян (53-56% в разные годы), о недоверии говорил в среднем каждый пятый (20-22%, в 2013 году – 16%). Согласно результатам нынешнего опроса, доверяют медикам сейчас 36% россиян, не доверяют – 20%, при этом очень многие (44%) затруднились ответить на этот вопрос.

Однако те респонденты, кто в последние полгода обращался в государственную или частную поликлинику, доверяют врачам больше (39%), чем те, кто за тот же период не прибегал к медицинской помощи (29%).

Положение врачей в обществе сегодня россияне оценивают в среднем в 3,1 балла, еще ниже граждане оценили доходность этой профессии – 2,8 балла из 5 возможных; эти показатели снизились в сравнении с 2014 годом, тогда оба они находились на отметке в 3,2 балла, уточнили социологи.

Если говорить о процентном соотношении, на эти два вопроса также не смогла дать ответ большая доля респондентов. Так, высоким положение врачей в обществе сегодня считают 32% участников опроса, низким – 26%, а затруднились оценить статусность профессии 42% респондентов. Высокооплачиваемой профессию врача посчитали 25% опрошенных, малодоходной – 35%, а еще 40% затруднились ответить.

Как показал опрос, помимо традиционных "лечение" и "здоровье" с врачами и другими медработниками (медсестрами, санитарами) у россиян преимущественно связаны такие положительные ассоциации, как "помощь", "спасение", "надежда", "доброта" и "внимательность". Вместе с тем, такие негативные характеристики, как недоверие, недовольство, безразличие, плохое отношение к пациентам, респонденты называли чаще в отношении врачей, чем в отношении младшего медперсонала.

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, в общественном мнении сформировалась очевидная тенденция: те, кто имеет реальный опыт обращения за медуслугами, оценивают положение дел заметно лучше, чем те, кто такого опыта не имеет.

"Ввиду того, что альтернативой практике реальных обращений является информационная работа с населением, необходимо понимать, что важной поддержкой проводимой государственной политики реформ в сфере здравоохранения должна быть и информационно-разъяснительная работа, предъявляющая наглядным образом, как меняется система здравоохранения", — отметил эксперт, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 31 августа-4 сентября 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.