КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии и принес присягу на двух языках — бурятском и русском, сообщила РИА Новости заместитель руководителя администрации по информационной политике главы и правительства региона Ирина Доржиева.

Губернатор Бурятии впервые за 15 лет был избран на всенародном голосовании 10 сентября. Пятнадцатого сентября избранный глава Бурятии получил удостоверение, подтверждающее его победу на выборах.

"Церемония инаугурации проходит в здании театра оперы и балета. Цыденов официально вступил в должность и принес присягу на двух языках — русском и бурятском. В настоящее время торжественная церемония продолжается", — сказала Доржиева.

По ее словам, новый глава региона в своей речи поблагодарил всех, кто поддержал его, и рассказал о планах. "В своей работе буду руководствоваться исключительно интересами наших жителей. Намерен действовать активно, с нацеленностью на результат. В любом деле возможны ошибки. Но обещаю — буду работать открыто и честно. Буду делать все, что в моих силах", — цитирует Цыденова пресс-секретарь.

Губернатор отметил, что безусловным приоритетом для него является решение вопросов образования, здравоохранения, культуры и других социальных вопросов, которые тесно связаны с развитием экономики. "Для экономического подъема республики есть все: выгодное географическое положение, богатые традиции во всех отраслях и видах деятельности, промышленность, сельское хозяйство, туризм, есть новые научные идеи, щедрая природа. И как конечная цель — это повышение благосостояния и качества жизни каждого конкретного жителя республики", — сказал Цыденов.

По данным избиркома республики, единоросс Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 87,43% голосов (более 260 тысяч человек). Его соперник Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" получил 5,15%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 4,39%. Явка составила 41,67%. В феврале Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Цыденова.