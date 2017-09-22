КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Алексей Цыденов вступил в должность главы Бурятии и принес присягу на двух языках — бурятском и русском, сообщила РИА Новости заместитель руководителя администрации по информационной политике главы и правительства региона Ирина Доржиева.
"Церемония инаугурации проходит в здании театра оперы и балета. Цыденов официально вступил в должность и принес присягу на двух языках — русском и бурятском. В настоящее время торжественная церемония продолжается", — сказала Доржиева.
По ее словам, новый глава региона в своей речи поблагодарил всех, кто поддержал его, и рассказал о планах. "В своей работе буду руководствоваться исключительно интересами наших жителей. Намерен действовать активно, с нацеленностью на результат. В любом деле возможны ошибки. Но обещаю — буду работать открыто и честно. Буду делать все, что в моих силах", — цитирует Цыденова пресс-секретарь.
По данным избиркома республики, единоросс Цыденов набрал на выборах главы Бурятии 87,43% голосов (более 260 тысяч человек). Его соперник Батодалай Багдаев от "Коммунистов России" получил 5,15%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 4,39%. Явка составила 41,67%. В феврале Вячеслав Наговицын, возглавлявший республику с 2007 года, объявил о решении подать в отставку и не идти на третий срок. Исполняющим обязанности главы региона президент РФ Владимир Путин назначил Цыденова.