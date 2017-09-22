RT покажет первое в истории панорамное видео из открытого космоса

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Накануне 60-летнего юбилея запуска первого спутника Земли RT проведет эксклюзивную презентацию первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе, сообщает телеканал.

Зрители в очках виртуальной реальности впервые увидят уникальное видео SPACEWALK 360 в Музее космонавтики в Москве 3 октября в специальном VR-кинотеатре.

"Первое в истории панорамное видео из открытого космоса — это революция не только в мире VR-технологий, но и в освоении Вселенной. Благодаря проекту RT любой человек в любой точке Земли сможет ощутить себя в космосе, не выходя из дома. Наше видео открывает перед каждым возможность приблизиться к безграничному пространству. Приглашаем всех в открытый космос", — заявил руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

На презентации SPACEWALK 360 состоится прямая линия с Международной космической станцией (МКС), в ходе которой российский космонавт Сергей Рязанский, который вместе с коллегой Федором Юрчихиным вышел в открытый космос, расскажет о процессе съемок. Видео было создано в рамках спецпроекта "Космос 360" при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК "Энергия".

Кроме того, на мероприятии выступят главный герой спецпроекта "Космос 360", летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, космонавт-испытатель, Герой России, руководитель научно-технического центра РКК "Энергия" Александр Калери и исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

Первые в мире уникальные кадры нашей планеты в панорамном формате, снятые на борту МКС, телеканал RT показал в ноябре 2016 года. Видеоролик получил восторженные отзывы как от обычных интернет-пользователей, так и представителей NASA и общественных деятелей, о нем написали в мировых СМИ.