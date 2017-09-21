Систему теплоснабжения Котовска модернизировали в рекордные сроки

ТАМБОВ, 21 сен — РИА Новости. В рекордные сроки — за пять месяцев — завершены работы по модернизации системы теплоснабжения Котовска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Модернизация включала в себя строительство шести блочно-модульных котельных — они были возведены в рамках государственно-частного партнерства на средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и частного инвестора, уточнил собеседник агентства.

"За такой короткий срок, наверное, в Советском Союзе даже не строили, когда наваливались всем миром и делали такие проекты. Для нас это очень знаковое событие. Я уж не говорю, что Тамбовская область с точки зрения модернизации у нас лидер", — сказал генеральный директор — председатель правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в ходе рабочей поездки в Котовск.

По его словам, для Фонда работы в Котовске — первый проект, когда малый город полностью переходит на модернизированные системы отопления и горячего водоснабжения.

"Тот факт, что государство подставило бизнесу плечо и помогло — в этом будущее нашей страны. Надеюсь, что мы продолжим эту программу, и таких городов в России станет больше", — отметил он.

В пресс-службе добавили, что на реконструкцию теплоснабжения Котовска Фонд выделил 300 миллионов рублей, инвестор — 201 миллион рублей. В целом по программе "Малые города" на модернизацию систем тепло- и водоснабжения региона Фонд в этом году выделил 600 миллионов рублей.

"Участниками программы, кроме Котовска, стали Мичуринск, Моршанск, а также Тамбовский, Бондарский и Мучкапский районы. Построены не только новые котельные и водонапорные башни — были построены и реконструированы тысячи километров сетей", — сказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

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