В ПФР незаконно отказывают в использовании маткапитала, заявила Голикова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Территориальные отделения Пенсионного фонда РФ отказывают гражданам в использовании средств материнского капитала на покупку некачественного жилья, хотя не имеют на это права, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Граждане РФ, согласно действующему законодательству, могут использовать материнский капитал, который предоставляется матерям при рождении или усыновлении второго ребенка, как для первоначального взноса при покупке жилья, так и для частичного досрочного погашения ипотечного кредита.
"С точки зрения здравого смысла это понятно, с точки зрения нормы закона — это невозможно. Мы все, конечно, крайне заинтересованы, чтобы граждане, имеющие детей, имели возможность приобрести жилищный фонд надлежащего качества, но такого рода отказ законодательно не предусмотрен", — отметила Голикова.
Глава контрольного ведомства призвала депутатов Госдумы законодательно урегулировать ситуацию.