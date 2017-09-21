В ПФР незаконно отказывают в использовании маткапитала, заявила Голикова

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Территориальные отделения Пенсионного фонда РФ отказывают гражданам в использовании средств материнского капитала на покупку некачественного жилья, хотя не имеют на это права, заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Территориальные отделения ПФР отказывают гражданам в распоряжении средствами материнского капитала в связи с приобретением ими непригодных для проживания помещений", — сообщила Голикова, представляя отчет Счетной палаты об исполнении бюджета ПФР за 2016 год.

Граждане РФ, согласно действующему законодательству, могут использовать материнский капитал, который предоставляется матерям при рождении или усыновлении второго ребенка, как для первоначального взноса при покупке жилья, так и для частичного досрочного погашения ипотечного кредита.

"С точки зрения здравого смысла это понятно, с точки зрения нормы закона — это невозможно. Мы все, конечно, крайне заинтересованы, чтобы граждане, имеющие детей, имели возможность приобрести жилищный фонд надлежащего качества, но такого рода отказ законодательно не предусмотрен", — отметила Голикова.

Глава контрольного ведомства призвала депутатов Госдумы законодательно урегулировать ситуацию.